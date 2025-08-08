　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

▲台東三警職交接典禮展現團隊延續性。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東三警職交接典禮展現團隊延續性。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局於8月8日上午舉行新任主任秘書及關山、成功兩分局分局長的聯合交接布達暨授階典禮。典禮由台東縣長饒慶鈴親自主持，現場氛圍隆重莊嚴，不僅彰顯對警政人員辛勞的尊重，也展現地方對維護治安工作的高度重視。

此次交接典禮於上午九點在警察局二樓大禮堂舉行，邀集地方民意代表、治安單位首長、協勤民力、退休警察及各單位員警代表共襄盛舉，見證重要職務的傳承與新任人事的上任。

此次人事異動中，原任主任秘書簡彥匡調任屏東縣警察局督察長；關山分局長鍾國楨則轉任花蓮縣警察局花蓮分局分局長。饒慶鈴縣長於致詞中表達感謝之意，肯定兩位卸任幹部在任內表現積極、推動警政工作成果卓著，對維護本縣治安與交通安全貢獻良多，深獲民眾肯定。她也祝福兩人赴新職後發揮所長，持續精進。

典禮上也為新任幹部完成介紹與授階儀式。新任主任秘書張世儒，現年54歲，中央警察大學第64期畢業，原任新竹縣警察局竹北分局分局長；新任關山分局長龔士哲，50歲，為中央警大63期畢業，由成功分局調任；新任成功分局長潘俊宏，51歲，中央警大62期畢業，原任刑事警察局偵查科股長，此次陞任並在典禮中由縣長授予二線四星官階，象徵職責與榮譽的雙重肯定。

饒慶鈴表示，台東在各項治安與交通表現均受肯定，根據《遠見雜誌》公布的2025年縣市長施政滿意度調查結果，台東縣總成績穩居全國前三名，尤以環境保護、警政治安、交通與消防安全等項目表現突出，在非六都縣市中名列前茅。她也特別感謝警察局長蔡蒼柏及所屬團隊的努力，讓民眾能在平穩安全的環境中生活。

她進一步勉勵新任幹部延續台東警局的優良傳統，強化執法專業與服務熱忱，與縣府團隊持續密切合作，共同打造安全、宜居、幸福的城市環境

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

「貓咪CPR」成飼主必修課　新北動保處揭急救關鍵步驟

新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

官學合作再深化！新北地政局贈北大測量儀器　推動學用接軌

台東環保局推循環杯市集行動　鼓勵減廢從一杯開始

台南安吉路、海佃路口逢雨必淹　陳亭妃促改排水引流安中抽水站

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【這杯架哪裡買？】貓咪頭頂飲料一臉淡定

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

「貓咪CPR」成飼主必修課　新北動保處揭急救關鍵步驟

新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

官學合作再深化！新北地政局贈北大測量儀器　推動學用接軌

台東環保局推循環杯市集行動　鼓勵減廢從一杯開始

台南安吉路、海佃路口逢雨必淹　陳亭妃促改排水引流安中抽水站

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

「母乳冰淇淋」紐約排爆！　民眾試吃驚呆：讓我心裡一震

喝牛奶易長痘痘？營養師：會不會冒痘是因人而異

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

101歲抗戰老兵王榮年康復出院　三總醫護父親節獻上敬意

西方憂中國武力犯台！金融時報：台灣人更怕「內應」不戰奪權

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

地方熱門新聞

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

台東環保局推循環杯市集行動 鼓勵減廢從一杯開始

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

新北推廣「貓咪CPR」揭急救關鍵步驟

台東警局舉行人事交接典禮

新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

台南安吉路、海佃路口逢雨必淹陳亭妃促改排水引流安中抽水站

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

躲比不躲危險！高雄避難所竟設加油站、瓦斯行旁

審計處糾正小二甲種電台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

台南「因雄崛起」遊戲化學習平台發威中低成就學生學力提升

豪雨沖蝕國定古蹟南門段城垣35年後再受損

更多熱門

相關新聞

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

隨著地方治理日益重視文化與生活品質，台東縣政府以「慢經濟」為核心的發展理念逐步獲得各界肯定。雲林縣長張麗善於8月7日率領副縣長謝淑亞及縣府一級主管與相關同仁前往台東進行為期兩天的縣政交流，針對生育政策、文化美學、青年返鄉、人口策略、數位治理等議題，展開深度討論與經驗分享。

台東環保局推循環杯市集行動 鼓勵減廢從一杯開始

台東環保局推循環杯市集行動 鼓勵減廢從一杯開始

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

檢舉男嗆警耍白癡！法院判無罪

檢舉男嗆警耍白癡！法院判無罪

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

關鍵字：

為民服務警察台東

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實是「疊加關稅」：原稅率往上加20%

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來

蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了

家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

英國夫妻挖車道驚現二戰德軍地堡

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面