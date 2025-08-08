台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

▲台東三警職交接典禮展現團隊延續性。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局於8月8日上午舉行新任主任秘書及關山、成功兩分局分局長的聯合交接布達暨授階典禮。典禮由台東縣長饒慶鈴親自主持，現場氛圍隆重莊嚴，不僅彰顯對警政人員辛勞的尊重，也展現地方對維護治安工作的高度重視。

此次交接典禮於上午九點在警察局二樓大禮堂舉行，邀集地方民意代表、治安單位首長、協勤民力、退休警察及各單位員警代表共襄盛舉，見證重要職務的傳承與新任人事的上任。

此次人事異動中，原任主任秘書簡彥匡調任屏東縣警察局督察長；關山分局長鍾國楨則轉任花蓮縣警察局花蓮分局分局長。饒慶鈴縣長於致詞中表達感謝之意，肯定兩位卸任幹部在任內表現積極、推動警政工作成果卓著，對維護本縣治安與交通安全貢獻良多，深獲民眾肯定。她也祝福兩人赴新職後發揮所長，持續精進。

典禮上也為新任幹部完成介紹與授階儀式。新任主任秘書張世儒，現年54歲，中央警察大學第64期畢業，原任新竹縣警察局竹北分局分局長；新任關山分局長龔士哲，50歲，為中央警大63期畢業，由成功分局調任；新任成功分局長潘俊宏，51歲，中央警大62期畢業，原任刑事警察局偵查科股長，此次陞任並在典禮中由縣長授予二線四星官階，象徵職責與榮譽的雙重肯定。

饒慶鈴表示，台東在各項治安與交通表現均受肯定，根據《遠見雜誌》公布的2025年縣市長施政滿意度調查結果，台東縣總成績穩居全國前三名，尤以環境保護、警政治安、交通與消防安全等項目表現突出，在非六都縣市中名列前茅。她也特別感謝警察局長蔡蒼柏及所屬團隊的努力，讓民眾能在平穩安全的環境中生活。

她進一步勉勵新任幹部延續台東警局的優良傳統，強化執法專業與服務熱忱，與縣府團隊持續密切合作，共同打造安全、宜居、幸福的城市環境