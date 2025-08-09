激吻前戲「女友舉動超解」　下秒很享受！老司機搖頭：不要跟你做

▲前戲進行到一半，女友突然有便意。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「超解氣！」一名男網友抱怨，每次和女友親密時，對方總會有不少小動作，像是抓癢、打哈欠，甚至在親吻時，女友推開他並表示要去上廁所，讓原PO瞬間冷掉。文章引發老司機笑虧，「就是不想跟你做...都暗示這麼明顯了」、「我完全沒感覺也不想做，也會抓東抓西心裡想別的事」。

一名男網友在Dcard表示，每次開始前戲時，女友總會有許多小動作，三不五時喊癢、身體上抓來抓去，不然就是打哈欠，讓原PO直呼很破壞氣氛，「超解氣...這還只是前戲！」

於是原PO努力讓氣氛恢復，不料親吻進入忘我狀態時，女友突然推開他，表達想去上廁所、便意來了。當下原PO錯愕又傻眼，「我的親吻是給妳醞釀大便的...有幫助腸道蠕動就是了？」

事後，女友如廁完才回歸戰場，兩人順利展開親密連結，過程中對方也非常享受，讓原PO好笑又好氣直呼，「做愛好好做行嗎？前面可不可以不要抓癢、打哈欠、大便？」

底下網友紛紛笑虧，「你的口水應該有益生菌」、「就是不想跟你做...都暗示這麼明顯了」、「說不定真正進入的時候是演的，我跟前男友也是這樣，我完全沒感覺也不想做，也會抓東抓西心裡想別的事」、「進入後表現得很享受，只是為了讓你趕快射一射趕快結束」、「兩位平常生活肯定沒什麼激情」。