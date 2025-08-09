扶輪社聯手捐贈15萬元　助偏鄉弱勢孩童太鼓學習計畫起航

▲扶輪社代表於佳里體育公園捐贈太鼓與經費，支持偏鄉弱勢孩童藝文學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以「鼓樂傳承，永不放棄」為核心精神，台南華一扶輪社攜手佳里扶輪社、新營東區扶輪社、學甲扶輪社及夢時代扶輪社，共同推動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，9日於佳里體育公園舉辦的「反毒反飆車3X3籃球競賽」活動現場，扶輪社將合力捐贈15萬元經費及12組全新太鼓，為偏鄉弱勢學童注入藝文資源與希望。

國際扶輪3470地區總監莊和達表示：「藝術教育是啟迪心靈的力量，扶輪社樂見此計畫落實在偏鄉，期盼每位孩童都能從鼓聲中找到自信與勇氣。」；華一扶輪社社長方雅慧則強調：「扶輪社一直秉持『服務先行』的理念，這次能與多個扶輪社攜手，支持偏鄉孩童學習太鼓，是實踐關懷社會的重要一步，我們希望這份力量持續溫暖更多孩子。」

台南市鼓樂協會林韻慈指出，「鼓樂傳承，永不放棄」計畫已持續三年，主要招收佳里地區弱勢孩童，包括單親、隔代教養及家庭照顧不足的孩子，透過太鼓演奏、電音三太子表演與公益演出，培養自律、自信及團隊合作精神。今年計畫招收10至12名學童，尚有少量名額開放報名，歡迎符合資格的家庭聯繫林韻慈老師。

此外，計畫特別安排學生前往養老院與慈善機構進行公益演出，學習感恩與社會回饋，深化關懷與正向價值觀的培育。此次捐贈活動也結合青少年喜愛的籃球運動，透過藝術與運動雙重力量，種下希望的種子，期待孩子們在未來敲響屬於自己的精彩人生。