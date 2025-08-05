法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

▲中國駐法國大使館8月4日舉行法國友人馬庫斯（中間）向中方捐贈抗戰歷史照片交接儀式。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中國駐法國大使館昨4日舉行一場特別的歷史見證儀式，來自法國馬庫斯·德雷特斯（Marcus Délétrez）無償捐贈其家族珍藏的618張抗戰歷史照片予中方，成為中法民間友誼與歷史記憶交流的象徵。這批老照片將永久典藏於上海淞滬抗戰紀念館，對於研究中日戰爭、揭露侵華日軍暴行，具有重要史料價值，並且已排除基本排除造假可能性。

經468天的等待與努力，法國當地時間2025年8月4日下午，在法國巴黎中國駐法大使館內，馬庫斯、士傑、鐘灝松三人終於完成了心願，將618張歷史照片無償捐贈給中國。

▲日軍暴行。（圖／翻攝自微博）

《央視》報導馬庫斯此次捐贈的照片來自他的外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯（Roger Pierre Laurence）所蒐藏，內容以1930至1950年代的中國戰時影像為主，涵蓋淞滬會戰、大規模日軍屠殺平民等歷史場景。中國駐法國大使館公使陳棟代表中方會見馬庫斯一行，並轉交由上海淞滬抗戰紀念館頒發的捐贈證書、感謝信與相關文件。

外界質疑照遍真實性，上海寶山區相關部門證實，經鑒定，照片均為明膠銀鹽黑白相紙，洗印於20世紀30至50年代。其中關於淞滬會戰的照片數量龐大、視角多元，已被上海淞滬抗戰紀念館永久收藏。

照片真實記錄侵華日軍大肆屠殺中國百姓的滔天罪行，對進一步推動中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭的研究具有史料價值，未來將用於相關抗戰史料展出與學術研究。

寶山區相關人員表示，「目前初步鑑定結果已上報外交部，確認這些照片為老照片，但由誰拍攝仍無法確定，需要進一步由專家逐張研究分析。」

▲法國小伙馬庫斯（中間）在朋友幫助之下，順利向中方捐贈抗戰歷史照片。（圖／翻攝 央視）

據了解，馬庫斯本人對其家族歷史背景與抗戰影像極為重視，並希望能將這段歷史真相公之於世。他在交接儀式中表示，這批照片所反映的歷史「不僅屬於中國，更屬於人類共同記憶」。

「我想對外祖父說，他用一生守護的真相，終於找到了它的歸屬。」馬庫斯難掩激動的說，這並非終點，而是新的起點。這些暴行不僅是對中國人的暴行，也是對整個人類的暴行。

接下來，馬庫斯計畫重返中國，從位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館開始，向更多人講述這段歷史，希望這些照片能成為連接人們對和平共同嚮往的橋梁。

淞滬抗戰作為抗日戰爭爆發初期最慘烈的戰役之一，也揭示了日軍在中國土地上的暴行。此次馬庫斯家族照片的曝光，彌補了部分視覺記錄空白，對於填補史料空缺、揭示日軍罪行、推動世界反法西斯戰爭歷史研究具有不可忽視的意義。

中國駐法國大使館也指出，馬庫斯的善舉為中法民間交流增添新篇章，象徵歷史記憶跨越國界，強調和平與正義的普世價值。