社會 社會焦點 保障人權

2法國男唬爛「黑紙洗美金」燒烤店老闆信了　慘被騙1700萬

▲法國籍男子去年10月向燒烤店業者誆稱以「黑紙洗美金」方式讓台幣變成美金，詐騙業者1700萬元，業者察覺受騙憤而報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲法國籍男子去年10月向燒烤店業者誆稱以「黑紙洗美金」方式讓台幣變成美金，詐騙業者1700萬元，業者察覺受騙憤而報警提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2名法國籍男子去年10月間在桃園區某家燒烤店，向業者誆稱藉由「黑紙洗美金」，可讓新台幣變成美金，當場表演後讓業者信以為真，先投入700萬台幣，但因過程中毀損，法籍男子要求須再投入1000萬元施作，業者自行操作後驚覺受騙憤而報警提告；桃園地檢署偵結依詐欺取財罪嫌將其中1人起訴，另一人未到案已遭通緝。

檢警指出，「黑紙洗美金」源於非洲國家詐術，原因是將澱粉添加優碘溶於水後再均勻舖在真美鈔上，待風乾後紙鈔表面會呈現黑色即為「黑紙」，再將黑紙放入摻有維他命C成分水中，再加熱攪拌可快速還原為美鈔。「黑紙洗美金」詐術，常有不肖之人將一般紙張剪裁跟美鈔同樣大小，染黑成黑紙後以黑色真鈔向他人展示，再當眾表演還原後以此詐騙他人花錢兌換購買已達詐騙之事實。

檢警調查，2名法國籍男子分別是54歲的利瑪（譯音，詐欺通緝犯）與年齡不詳的史帝夫（譯音）向桃園區某家燒烤業者閒聊，其中利瑪誆稱可將新台幣洗成美金，還當眾表演「黑紙洗美金」，燒烤店業者信以為真，拿出700萬台幣想洗成700萬美金；未料，2法籍男子卻謊稱還原時失敗，竟要求燒烤店業者再繳出1000萬元新台幣，業者半信半疑於去年11月27日繳付1000萬台幣，後來燒烤店業者打開道具後，當場發現一堆假美鈔後驚覺被騙，憤而向桃園警分局報警處理，警方循線查獲其中1名法籍男子到案，另1人則趁機逃逸。

桃園地檢署複訊時，法籍男子坦承犯行，同案另一名法籍男子則未到案，檢方根據警方查扣道具與藥水一批等證物，偵結依詐欺取財罪嫌將法籍男子起訴。

相關新聞

黑吃黑！3人搶奪藍色背包200萬現金，只有2張真鈔

黑吃黑！3人搶奪藍色背包200萬現金，只有2張真鈔

屏東黃姓、王姓男子與藍姓少年，去年11月間受綽號「潘潘」之姓名不詳男子指使，打算「黑吃黑」奪取他人財物，3人自屏東北上桃園市龜山區某超商與蔡姓男子碰面後，3人趁機搶奪其藍色背包後逃逸。3人開車南下至雲林國道路段時打開背包發現有200餘萬元鈔票，但僅2000元是真鈔，其餘全是玩具鈔票，經國道警方攔檢，3人拒檢加速逃逸還將玩具鈔票拋出車外。被害蔡姓男子報案，警方持拘票先後拘提黃、王到案；桃檢偵結依結夥3人以上搶奪罪嫌起訴，同案藍姓少年則由屏東地院少年法庭處理。

網路高薪工作陷阱！男子錄製恐嚇政府影片被逮

網路高薪工作陷阱！男子錄製恐嚇政府影片被逮

調包A走33萬金項鍊　一路狂奔掉出來

調包A走33萬金項鍊　一路狂奔掉出來

酒後砍老父還踹踢、咬傷4警　桃園逆子被起訴

酒後砍老父還踹踢、咬傷4警　桃園逆子被起訴

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

