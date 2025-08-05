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酒後砍殺老父拒捕還踹踢、咬傷4警　桃園逆子4罪被起訴

▲桃園市李姓男子今年3月酒後返家遭老父碎碎念，2人口角後扭打一團，老父揚言報警，李竟持開山刀朝其頭、臉等處揮砍成重傷，中壢警方到場，李不但拒捕還踹打咬傷員警。（資料照／中壢警方提供）

▲李姓男子酒後返家遭老父碎碎念，2人口角後扭打，老父揚言報警，李竟持開山刀朝其頭、臉等處揮砍成重傷。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年3月酒後返家被老父碎碎念，李男突然暴怒衝向父親一陣爆打，老父氣得揚言報警，李男竟持開山刀朝父親頭、臉與手部等處揮砍成重傷，中壢警方據報到場，李拒捕還踹踢、咬傷員警，經員警合力壓制帶回派出所偵訊；桃園地檢署偵結依殺害直系血親屬未遂、傷害等罪嫌提起公訴。

檢警調查，25歲李姓男子今年3月14日深夜11時30分許與友人飲酒結束後返家，因不滿父親碎碎念，2人發生口角爭執後隨即發生扭打，李父氣得揚言要報警處理，李男突然衝入房間拿出開山刀，朝父親臉部、頸部與手部等部位揮砍，導致大量出血，家人趕緊報警處理。

▲桃園市李姓男子今年3月酒後持開山刀砍傷父親成重傷，還拒捕踹傷員警。（資料照／中壢警方提供）

▲李姓男子持開山刀砍傷父親成重傷，還拒捕踹傷員警。（資料照／中壢警方提供）

中壢警分局仁愛派出所據報後由胡姓副所長等4名員警到場處理，員警欲壓制李男，李不但拒捕，竟以踹踢方式攻擊4名員警，甚至被壓制時還咬傷胡姓副所長膝蓋，並導致其餘員警左前臂、手指與膝蓋等處挫傷，最後仍被員警合力壓制┬逮捕。

桃檢複訊時，李男坦承犯行，警方提供現場照片、醫院診斷證明、證人供詞等佐證，確認李男犯行明確，檢方認為被告李男所為觸犯刑法之殺害直系血親屬未遂、對於公務員依法執行職務施強暴、傷害等罪嫌，檢方建請法院從重依殺害直系血親屬未遂、傷害（共4罪）等罪嫌起訴。

中壢警分局提醒，家庭爭執請理性溝通，勿讓一時衝動毀掉一生親情，家暴可通報113或110，由專業單位介入保護與協助，面對警方執法請配合，任何強暴或傷害行為都將依法究辦。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。 

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