詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

▲應徵詐團高薪工作被要求錄製抱怨政府影片自我介紹，廖姓男子被航警局查獲移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

廖姓、黃姓男子於今年7月間，透過網路應徵詐團高薪車手工作，但遭上級要求錄製內容含抱怨政府或揚言以爆裂物炸毀機場等危害飛安之恐嚇公眾影片，藉此逼兩人聽話，2人後來抗命拒絕收款，詐團竟將影片上傳通訊軟體Telegram群組。航警局刑事警察大隊通報桃園地檢署指揮偵辦，先後拘提廖、黃2人到案，檢方今（8）依違反民航法、恐嚇等罪嫌將2人起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地檢署檢察官盧奕勳指揮航警局刑事警察大隊查出，22歲廖姓男子、25歲黃姓男子，因財務狀況不佳，今年7月間先透過網際網路應徵高薪詐團車手工作，被要求錄製含有抱怨政府、揚言以爆裂物炸毀機場等危害飛安之恐嚇公眾內容影片，日後若有不從或「黑吃黑」，即散布上開危害飛安之恐嚇公眾影片，2人竟先後錄製「對台灣政府感到可悲、悲哀，賴XX什麼總統啊，7月底我會在台灣所有機場安裝炸彈，讓我們拭目以待，政府有種來面對啦，五星萬歲」、「對台灣政府感到悲哀憤慨，尤其是賴XX，出來輸贏啦，我預計7月底在台北車站、松山機場、桃園機場、高雄機場安裝炸彈，我們拭目以待，館長萬歲，紅星萬歲」等影片。

▲應徵詐團高薪工作被要求錄製抱怨政府影片自我介紹，黃姓男子被航警局查獲移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

檢警調查，2人明知該影片有散布於公眾之可能，仍依指示各自錄製影片，2人事後雖拒絕工作要求，仍遭犯罪集團成員上傳影片至通訊軟體群組作為報復，經航警局刑大於7月20日接獲通報後偵辦，隨即於7月21、22日，先後拘提廖、黃2人到案，經檢方偵訊後向法院聲請廖姓被告羈押獲准，同案黃姓被告則以10萬元具保，即時攔阻危害飛安之不實訊息散布，桃檢今天偵結依違反民航法、恐嚇等罪嫌將2人起訴，並建請法院從重量刑。