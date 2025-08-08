高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

▲豪雨重創！山區生活物資短缺，陳其邁進部落視察。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄接連受丹娜絲颱風與0728豪雨影響，導致山區民宅、農地、聯外道路嚴重損毀，高雄市長陳其邁除多次親赴原民區勘災慰問，同時責成各相關局處即刻啟動災損盤點與協助機制，整合中央與地方資源，全力推動復原行動。高市府特別考量原住民區多日豪大雨，導致當地居民生活與生計產生嚴重影響，決定加發生活慰助金每人500元。

高市府表示，民眾住屋因此次豪雨災情毀損達不堪居住程度者，市府將提供安遷救助，中央並加碼補助每人3萬元，每戶最高補助5人；房屋土石流入或淹水符合法定標準者，每戶補助1萬5,000元，中央並針對低收及中低收入戶每戶再補助1萬元（上述補助以三擇一方式領取）。

▲▼山區原住民受災嚴重，高市府宣布加發補助「最高3萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府指出，房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住臥室、客廳、飯廳及相連廚房、廁所、浴室等生活空間，且申請安遷救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。

有關農損部分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙等區不僅農田流失埋沒，更有多處道路封閉與路基流失災情嚴重，相關救助項目如農產業全品項（稻米除外）及森林副產物竹筍，已納入農業天然災害現金救助及低利貸款，農民可於8月1日至14日向所在地公所提出申報，非上述五區救助情形將另依農業部公告辦理。

▲▼山區農作物損失慘重，市府啟動補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

另針對桃源、那瑪夏及茂林三原民區，因大多數以務農為生，農業經濟作物損失慘重，除設籍民眾每人500元慰助金外，為協助原住民地區農民災後復原，市府啟動「0728豪雨原民區農業灌溉引水管路專案補助計畫」，針對桃源、那瑪夏及茂林三區提供受損之灌溉引水管路資材提供補助。

補助原則為材料費1/3、每戶最高補助新臺幣2,000元，對象須為農業灌溉引水管路因本次災害受損，請檢具受損相關證明照片及土地權狀或使用同意文件向公所填寫申請書申請。

此外，市府特別因應部分不適用「農業天然災害救助辦法」的族人農友，另外加碼救助紓困，針對稻米除外的農產業全品項，及林業森林副產物竹筍，種植面積達1公頃以上者救助1萬元，種植土地面積未達1公頃者，則以1萬元為基數再乘以面積比例發放。

救助要件為居住於本市原住民族地區為實際種植管理經濟作物者，且未因同一事由及同一種植經濟作物土地，領有其他救助的族人。