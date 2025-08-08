父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

▲台南市勞工局星光電影院在新營文化中心放映動畫片《怪奇家族》，吸引勞工朋友與家人同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，紓解勞工朋友平日沉重的工作壓力，台南市勞工局8日晚間在新營文化中心演藝廳舉辦星光電影院活動，播放融合幽默、冒險與科幻元素的動畫電影《怪奇家族》，邀請勞工朋友與家人一同度過輕鬆的父親節夜晚，並在笑聲與故事中，自然吸收性別平等的理念。

勞工局長王鑫基表示，看電影是許多人從小到大的共同娛樂，星光電影院舉辦多年來深受民眾喜愛，每次活動開放報名都迅速額滿。今晚看到許多勞工朋友帶著家人到場，大家臉上掛滿笑容，顯見電影不只是娛樂，更是家人共享的美好時光。

《怪奇家族》改編自澳洲插畫家科林．湯普森的《佛萊德家族》系列童書，故事主角貝貝是家中唯一不懂魔法的天才小提琴手，13歲生日當天，她努力揭開家族祕密，意外發現黑歷史，還得面對魔法王國邪惡國王的追捕。過程中，她逐漸找到屬於自己的力量與使命，並勇敢拯救家族與魔法世界。

電影中，女主角聰明果斷，顛覆傳統性別印象，不再只是柔弱角色，而能獨立解決問題、勇敢面對挑戰；同時，男孩角色也不總是掌握主導權，故事藉此呈現性別間不應有固定界限，並強調每個人在團隊中都能扮演重要角色。

電影放映前，勞工局也舉辦有獎徵答，透過輕鬆互動加強「工作安全、安全工作」的職安意識，提醒倘若不幸發生職業災害，可由職災專服員協助維護權益。王鑫基局長強調，希望藉由星光電影院，讓勞工朋友在最佳場地享受大銀幕觀影樂趣，同時帶回家更多歡笑與溫暖回憶。