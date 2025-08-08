楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

記者李姿慧／台北報導

「楊柳」颱風最新路徑往北修正，下周三、下周四最靠近台灣，降雨以東半部首當其衝。氣象署表示，「楊柳」路徑受太平洋高壓影響仍有變數，根據北修路徑預測，不排除撲台、穿越台灣，但環境不利颱風強度發展，最快下周二下半天可能發布海警；若路徑未來往南偏通過巴士海峽，下周二仍可能發布海上警報。

▲楊柳颱風最新路徑往北修。（圖／氣象署提供）

位於關島海面的熱帶性低氣壓今（8）日清晨2時增強為今年第11號颱風「楊柳」，中央氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風今下午2時位在鵝鑾鼻東方海面約2500公里處，預估下周三、下周四最接近台灣。不過不論是路徑還是強度，目前都存在較大不確定性。

張竣堯指出，下周二之前包括周末天氣，仍屬午後雷陣雨的典型夏季型態，白天高溫炎熱。今天台灣上空雲量偏少，太平洋高壓勢力仍較為明顯。楊柳颱風目前雖距台灣尚遠，但未來將持續向西移動並逐漸接近台灣，其路徑下午往北修正，預估下周三、下周四最接近台灣，下周二楊柳颱風則會抵達台灣東南側外海。

▲楊柳颱風2個走法。（圖／氣象署提供）

由於楊柳颱風未來路徑仍具有高度變數，張竣堯分析，若太平洋高壓減弱，未來路徑偏北，其所處環境與海溫條件較不利於發展，強度可能無法維持或增強機率偏低，「目前官方預測仍以輕度颱風強度最接近台灣，但不排除減弱通過台灣」；若太平洋高壓偏強，颱風可能偏向西通過巴士海峽，有利維持颱風強度。但無論是往北或往南通過巴士海峽，下周三、下周四台灣東半部降雨首當其衝。

至於若路徑偏北，是否可能撲台，張竣堯表示，路徑不排除登陸穿越台灣上空可能，但颱風強度將比通過巴士海峽路徑更弱，不過因距離台灣靠近仍有5天時間，強度和路徑變數仍大。

張竣堯指出，若以往北修正路徑來看，不排除下周二下半天可能發布海警，下周三、下周四可能發布陸警，不過該部分仍有高度不確定性；若路徑往南通過巴士海峽，下周二下半天也有機會發布海警，但是否要發布警報或是否登陸台灣，下周一進一步觀察會比較準確。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，張竣堯說明，下周二前仍為午後雷陣雨型態，周六午後大台北、中南部山區有局部短暫陣雨。周日到下周二環境水氣增加，午後雷陣雨雨區將略為擴大，西半部與東北部山區午後均有雨勢發展的機會。周日與下周一西半部山區及近山平地也可能出現短延時強降雨。

至於下周三後的天氣變化，張竣堯表示，將取決於颱風接近台灣的程度與實際強度。屆時東半部、大台北、東北部及恆春半島可能出現短暫陣雨，其他地區則仍為午後雷陣雨為主。颱風預估周五逐漸遠離，但台灣附近水氣仍偏多，受偏南風影響，南部與花東地區仍可能有不定時降雨，其他地區午後雷陣雨仍會發展。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，周末兩天高溫顯著，明天各地高溫預估達30至36度，其中大台北、中南部近山區與花東地區有局部超過36度的機會。