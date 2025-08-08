　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

記者李姿慧／台北報導

「楊柳」颱風最新路徑往北修正，下周三、下周四最靠近台灣，降雨以東半部首當其衝。氣象署表示，「楊柳」路徑受太平洋高壓影響仍有變數，根據北修路徑預測，不排除撲台、穿越台灣，但環境不利颱風強度發展，最快下周二下半天可能發布海警；若路徑未來往南偏通過巴士海峽，下周二仍可能發布海上警報。

▲▼楊柳颱風和天氣影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風最新路徑往北修。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於關島海面的熱帶性低氣壓今（8）日清晨2時增強為今年第11號颱風「楊柳」，中央氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風今下午2時位在鵝鑾鼻東方海面約2500公里處，預估下周三、下周四最接近台灣。不過不論是路徑還是強度，目前都存在較大不確定性。

張竣堯指出，下周二之前包括周末天氣，仍屬午後雷陣雨的典型夏季型態，白天高溫炎熱。今天台灣上空雲量偏少，太平洋高壓勢力仍較為明顯。楊柳颱風目前雖距台灣尚遠，但未來將持續向西移動並逐漸接近台灣，其路徑下午往北修正，預估下周三、下周四最接近台灣，下周二楊柳颱風則會抵達台灣東南側外海。

▲▼楊柳颱風2個走法。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風2個走法。（圖／氣象署提供）

由於楊柳颱風未來路徑仍具有高度變數，張竣堯分析，若太平洋高壓減弱，未來路徑偏北，其所處環境與海溫條件較不利於發展，強度可能無法維持或增強機率偏低，「目前官方預測仍以輕度颱風強度最接近台灣，但不排除減弱通過台灣」；若太平洋高壓偏強，颱風可能偏向西通過巴士海峽，有利維持颱風強度。但無論是往北或往南通過巴士海峽，下周三、下周四台灣東半部降雨首當其衝。

至於若路徑偏北，是否可能撲台，張竣堯表示，路徑不排除登陸穿越台灣上空可能，但颱風強度將比通過巴士海峽路徑更弱，不過因距離台灣靠近仍有5天時間，強度和路徑變數仍大。

張竣堯指出，若以往北修正路徑來看，不排除下周二下半天可能發布海警，下周三、下周四可能發布陸警，不過該部分仍有高度不確定性；若路徑往南通過巴士海峽，下周二下半天也有機會發布海警，但是否要發布警報或是否登陸台灣，下周一進一步觀察會比較準確。

▲▼楊柳颱風和天氣影響。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，張竣堯說明，下周二前仍為午後雷陣雨型態，周六午後大台北、中南部山區有局部短暫陣雨。周日到下周二環境水氣增加，午後雷陣雨雨區將略為擴大，西半部與東北部山區午後均有雨勢發展的機會。周日與下周一西半部山區及近山平地也可能出現短延時強降雨。

至於下周三後的天氣變化，張竣堯表示，將取決於颱風接近台灣的程度與實際強度。屆時東半部、大台北、東北部及恆春半島可能出現短暫陣雨，其他地區則仍為午後雷陣雨為主。颱風預估周五逐漸遠離，但台灣附近水氣仍偏多，受偏南風影響，南部與花東地區仍可能有不定時降雨，其他地區午後雷陣雨仍會發展。

▲▼楊柳颱風和天氣影響。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，周末兩天高溫顯著，明天各地高溫預估達30至36度，其中大台北、中南部近山區與花東地區有局部超過36度的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

今年9月才普渡！他愣見「1供品」超不解　內行解答：古代很珍貴

軍人節勞軍包裹郵資8折　中華郵政9/1起連5天祭優惠

柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

台積電內鬼自介「當平凡的人，做不平凡事」　網酸：確實做到

隱形富豪「市場1攤販最賺」年收378萬　網曝：不起眼小吃賺120萬

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

今年9月才普渡！他愣見「1供品」超不解　內行解答：古代很珍貴

軍人節勞軍包裹郵資8折　中華郵政9/1起連5天祭優惠

柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

台積電內鬼自介「當平凡的人，做不平凡事」　網酸：確實做到

隱形富豪「市場1攤販最賺」年收378萬　網曝：不起眼小吃賺120萬

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　吊掛搶救中

COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無限水氧機」攜帶好方便

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

這些星座天生具備存錢基因

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會」

更多熱門

相關新聞

台3線卓蘭大橋瓦斯貨車駕駛分心　撞百萬豪車屁股

台3線卓蘭大橋瓦斯貨車駕駛分心　撞百萬豪車屁股

苗栗縣台3線卓蘭大橋北端路口，今（8）日發生運送桶裝瓦斯追撞停等紅燈轎車事故，姚姓男子駕駛載運桶裝瓦斯的小貨車，疑似未留意前方動態，追撞前方徐姓老翁的轎車，造成徐男手部擦傷，幸好瓦斯桶沒有掉落發生碰撞、釀成爆炸意外。

媒合多家電器業者協助災民免費檢測、維修　綠：感謝各界響應

媒合多家電器業者協助災民免費檢測、維修　綠：感謝各界響應

美參議院軍委會主席傳將訪台 陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

美參議院軍委會主席傳將訪台 陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

台遭封鎖如何撤僑？兵推揭1國是關鍵

台遭封鎖如何撤僑？兵推揭1國是關鍵

關鍵字：

楊柳颱風路徑台灣天氣氣象署氣象降雨警報海警影音

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面