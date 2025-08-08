楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝

▲楊柳颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

楊柳颱風在今（8日）凌晨生成。氣象粉專指出，楊柳結構紮實、屬於小型颱風，受大氣與海溫條件良好影響，強度可望持續增強，甚至可能達到中度颱風等級，而中央氣象署與多國模式均指出，楊柳路徑有往北修正的趨勢，最快12日接近台灣東南側外海，13、14日最靠近台灣，不排除登陸並貫穿台灣本島。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前歐洲模式顯示，颱風可能從台灣東部或北部登陸，多條模擬路徑都「穿越台灣」後進入台灣海峽，再朝廣東沿岸或港澳一帶前進，不過目前各模式對楊柳靠近琉球南方時的強度預測分歧，主因是中高層與中低層風向風速差異大，垂直風切增強恐削弱颱風。

天氣風險分析，楊柳路徑發展關鍵在於颱風的強度與太平洋高壓勢力，若強度維持或快速增強，有機會通過巴士海峽，並沿偏西或偏南路徑靠近華南，台灣受影響程度加大；若接近時明顯減弱，可能在台灣東北方海面消散，或偏北移動而減少影響。

天氣風險提醒，楊柳路徑可能與今年7月的薇帕颱風類似，移動速度較快，一旦強度維持，中南部及東半部沿海、山區恐受強風豪雨影響。

至於未來天氣趨勢，氣象署預估明（9日）各地多雲到晴，台東及恆春半島有零星短暫陣雨；午後大台北、中南部及山區有局部雷陣雨，中南部局部大雨機率高。白天西半部高溫可達34、35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷可能突破36度，紫外線偏強。

到了周日至下周二（10～12日）太平洋高壓稍減弱，水氣增加，清晨至上午嘉義以南有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東北部及山區有局部雷陣雨，西半部山區及近山區不排除短延時豪雨；下周三、四（13、14日）楊柳颱風逐漸接近台灣，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部及北部山區有局部雷陣雨；14日南部也有短暫陣雨。

