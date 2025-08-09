　
大陸 大陸焦點 特派現場

離職前盜走晶片技術！尊湃員工「白天上華為的班，晚上去新公司」

▲▼盜竊晶片技術！尊湃員工「白天上華為的班，晚上跑去新公司」。（圖／翻攝微博）

▲尊湃創辦人張琨。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

震撼中國大陸半導體界的「尊湃案」日前宣判，前華為海思技術總監、尊湃通訊的創辦人張琨，因非法獲取華為 Wi-Fi 晶片技術，構成侵犯商業秘密罪，被判處有期徒刑6年並處罰金 300 萬人民幣（約1251 萬元新台幣）。

華為海思的技術總監張琨2021年從華為海思離職，隨後創立了「尊湃通訊」，並以高薪加上股權，一口氣挖走了20多位華為核心研發人員。

張琨的挖角並不是單純的挖角，還挖走了前公司的技術，多位跳槽的員工在離職前利用截圖、拆包發郵件、抄筆記，以及透過私人網路硬碟轉移技術文檔，偷走了華為Wi-Fi 6晶片的40項關鍵技術點，核心代碼、測試數據甚至射頻指標。

知情人更透露，這些前員工是分批離職的，許多人平日在華為海思上班，假日到尊湃工作，甚至，有的人是白天在華為海思上班，晚上到尊湃工作，過著雙面人一樣的生活。

最扯的是，有些跳槽員工為了規避華為的競業限制協議，還特別改名，比如一名周姓高管，就把姓改成了胡，還有一名顧姓高管，變成姓杜。

根據法院判決，尊湃跟華為的晶片相似度超過90%，屬於實質性盜竊，不是借鑒，是復刻。

根據法院的判決，張琨被判刑6年、罰款300萬元，其他涉案的13人分別獲刑2至4年，總罰金1050萬元。尊湃通訊更是直接被清算，不只技術資料全部銷毀、資產凍結，整間公司最後被強制解散。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

華為海思首次擠入半導體前10強

華為海思首次擠入半導體前10強

半導體市場研究公司IC Insights於12日公布2020年上半年前十大半導體廠商，晶圓代工龍頭台積電再度位列第3名，華為旗下的海思首次入榜，位列第10名。不過，IC Insights認為，海思的入榜可能只是短暫的，因為在美方禁令的影響下，包含台積電在內的許多代廠商都不能再為華為供貨。

力壓台積電！中芯國際獲華為海思訂單

力壓台積電！中芯國際獲華為海思訂單

華為海思總裁：「備胎芯片」一夜轉正

華為海思總裁：「備胎芯片」一夜轉正

關鍵字：

華為海思尊湃

