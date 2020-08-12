華為海思首次擠入半導體十強　台積電站穩第三「唯一上榜代工廠」

▲華為海思現為大陸最大的無廠晶片設計公司。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

半導體市場研究公司IC Insights於12日公布2020年上半年前十大半導體廠商，晶圓代工龍頭台積電再度位列第3名，華為旗下的海思首次入榜，位列第10名。不過，IC Insights認為，海思的入榜可能只是短暫的，因為在美方禁令的影響下，包含台積電在內的許多代廠商都不能再為華為供貨。

根據IC Insights公布的榜單，上半年前十大半導體廠依序為英特爾、三星、台積電、海力士、美光科技、博通、高通、德州儀器、輝達、海思。

▼IC Insights公布上半年前十大半導體廠商。（圖／翻攝IC Insights）



其中，海思為首次入榜，較去年同期的第16名前進了6名，且營收成長是榜單中最亮眼的，達到49％，同時也是第一家入榜的中國大陸廠商。

不過，IC Insights認為，海思的入榜可能只是短暫的，因為在美國的制裁下，包含台積電在內，使用美國設備的半導體廠商，在9月15日之後都無法再為華為供貨，正如華為執行長余承東日前所言，由於美國的制裁，華為的麒麟高階晶片即將停產。

此外，再度位列第3名的台積電，是唯一入榜的晶圓代工廠，營收成長了40％，僅次於海思的49％，而有這樣的成績，主要得益於吃下蘋果加上海思的7奈米製程訂單。

IC Insights指出，與去年同期相比，榜單中的半導體公司銷售額都成長了17％以上，是全球半導體行業總增長幅度的3倍多。

▼台積電站穩第三，也是榜上唯一的代工廠。（圖／記者徐斌慎攝）

