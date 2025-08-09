幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

▲民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

在726大罷免，罷團、綠營嚴重挫敗後，外界關注綠營對823後續7件罷免案態度。由於823罷免案正因補件困難才會在第二波，外界預期過關難度高，目前罷團看似意興闌珊、偃旗息鼓，不過陸戰一直沒停。至於綠營部分，即便黨內有雜音，但不能「說退就退」，綠營人士直言，罷團志工在街頭打拼，拿出了130萬份連署書，民進黨要先想辦法把普發一萬、災後復原戰場盡速清理掉，才能有進一步動作。但公民團體不放棄，民進黨也不能辜負。

對於823一役，代理秘書長何博文日前受訪時就表示，一直都是跟罷區所有公民同行，823也是如此，黨工跟重要主管也有進駐，也會組成823應援陸戰隊，會直接到社區、鄰里、巷弄宣傳，直接對人民宣傳，也希望透過街頭宣講跟客廳會方式深入基層、激起民眾共鳴，一起完成823這個重要的民主過程。透過罷免的過程讓民眾關心國會、關心國家政治發展，這都是正向作為，823會全力協助，也在過程中讓民主更加深化。

外界關注綠營對823後續7件罷免案態度。由於後續罷免案正因補件困難才會在第二波，加上726全面挫敗，外界一面倒預期全部不會過關，而仔細觀察各罷團，幾乎沒有大型造勢、宣講，看似意興闌珊、士氣低落，即便有時綠營黨公職陪同，也僅是大型客廳會，低調掃街陸戰，並未刻意聲張。

有綠營人士直言，823這場還是得打，包含黨公職協助、資源調派等等，但像普發現金、災後復原這些戰場要清理，才有辦法全心投入，「若災後處理不好，憑什麼站出來說別人不好、要罷免？」普發1萬三讀的時候，就有議員就輿情回報說應該要有對策，甚至有淺綠選票的游移，但是府方按兵不動，雖然踩住一定政治高度，但726不管空陸戰都被完全打爆確實難堪。

對於二波罷免情勢，該人士坦言，726已經大敗，823更是悲觀，第二波組織結構會比第一波更困難，以台中幾個罷區為例，這裡都是一個個村莊頭，來回動輒半個小時，要更加倚重組織，尤其現在討論災情，幾個選區都受豪雨影響，公民團體也沒辦法大動作宣傳，縣區立委都是組織盤、而且連任，回歸傳統選戰，面對罷情相對輕鬆。

打法部分，他透露，經過726後，罷團也想調整打法，從熱戰、空戰、大型集會，現在幾乎改成挨家挨戶拜票、一一說明，而不是像市區空戰，議員、黨團也要配合做這些，而且考量到地方市府資源投放，里長也不太能動，就連客廳會都很困難，更仰賴挨家挨戶的陸戰。之後大型造勢就比較少，針對候選人不適任的原因一戶戶解釋給民眾聽。

另名操盤人士也提到，相較台中，南投狀況更為慘烈，沒有地方民代幫忙顧票，民進黨要先想辦法把普發一萬、災後復原戰場盡速清理掉，才能有進一步動作。但公民團體不放棄，民進黨也不能放棄。畢竟這些志工花了這麼多時間做準備、在街頭打拼，拿出了130萬份連署書，民進黨不能說退就退。

由於同時有民眾黨團核三重啟公投案，外界關注是否造成宣傳困難，像國民黨南投縣長許淑華就為宣傳容易喊出兩個不同意，遭到大批民眾黨支持者砲轟，民進黨是否會有一樣狀況？該人士直言，不會宣傳公投，民進黨只會宣傳罷免投同意，不需要把自己框進那個戰場。