綠性平部批王義川「厭女言論」反挨轟　時力：王說錯話應誠懇道歉

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子，也有支持者批評性平部。對此，時代力量黨主席王婉諭今（9日）表示，這件事單純就是說錯話，就虛心檢討、誠懇道歉，沒有什麼叫「相忍為國」，因為包含女性在內，所有人都是「國」的一份子。

民進黨內為王義川言論開戰，而事主王義川本人則回應虛心接受。性平部表示，「進步」是本黨不可或缺的基本價值。謝謝王義川委員的立場宣示，性平部會持續和所有的支持者在性別平等的路上一起努力。

針對近日民進黨性別部譴責王義川，卻反遭砲轟一事，王婉諭指出，這件事單純就是說錯話，就虛心檢討、誠懇道歉。對於民進黨性平部為此發文後卻受到大量攻擊感到訝異，原來還有那麼多人不理解女性所面臨的困境，在台灣參與公共事務本就不易，但女性更是如此，身為女性，經常先被評論外貌，才有機會讓人聽見聲音。身材、長相、妝容、穿著，這些與能力無關的東西，卻常常被拿來當成討論的焦點。

王婉諭強調，即使她與盧秀燕在政策、價值、意識形態上南轅北轍，也會批評台中市政缺失，但檢視政治人物，應該看的是他的政策與言行，而不是外貌與打扮。台灣的民主運動，從來就不是一面旗幟在孤軍奮戰。回顧民主前輩們曾在街頭歷經鎮壓與恐懼，不僅為選票而戰，更為工廠勞工、拆遷戶、被壓迫的婦女、被污染的土地發聲，因此選擇與婦女運動、勞工運動、環境運動、土地運動並肩前行，將民主延伸到每一個被壓迫的角落。她表示正因為如此，才得以擁有如今這個民主、法治、自由、人權的國家。

王婉諭強調，就像在罷免行動中，站在街頭、眼神堅定的女性，她們頂著烈日、抱著孩子，堅持要站出來。這些推動「進步」的力量，才是讓這個共同體彼此依靠、一起成長的基礎。同時，她無法認同「聖母病」這種批評，反問如果所謂的「聖母病」是用價值來檢視自己、要求他人，並且包容不同意見的聲音、堅持理想來起造國家，那這種精神，不就是過去的本土陣營得以獲得多數台灣人民認同的原因嗎？

王婉諭說明，一個強韌的社會，是靠包容所凝聚、因信任而共好。這是我從政至今不曾動搖的堅持，也是我對時代力量的期許。她強調，失去女性，台灣就失去了一半的力量。我們不只要守護台灣，更要守住彼此。