美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普近期加強打擊拉丁美洲毒品集團的力度，甚至計劃動用軍方力量。從將多個販毒組織列為恐怖組織，到指示五角大廈準備行動方案，川普的強硬態度引發墨西哥總統薛恩鮑姆的堅決反對，她強調不容許任何外國入侵。

川普上任後立即簽署行政命令，建立一套專門針對毒品集團的程序，並將委內瑞拉「阿拉瓜火車」、墨西哥「西納羅亞集團」等組織列為恐怖組織。他認為，這些集團不僅走私毒品，更構成了比傳統犯罪更大的國家安全威脅。更甚者，他已指示五角大廈準備各種行動方案，包括動用特種部隊、提供情報支援，並與外國合作夥伴協同進行。

然而，川普的強硬作法在墨西哥遭遇抵制。墨西哥總統薛恩鮑姆今天公開表態，她已向美方表達立場，反對任何形式的外國干涉。她指出，墨西哥正在努力打擊本國毒品集團，尤其是芬太尼的流通問題。此外，她保證不會允許美軍進入墨西哥領土，並強調合作可以接受，但侵入絕對不行。

川普在國土安全上的果斷行動與薛恩鮑姆的堅定態度形成鮮明對比。一方面，美國想展現對毒品走私零容忍的決心；另一方面，墨西哥捍衛主權的立場也顯得強硬。此舉不僅將測試兩國的外交關係，也引發外界對跨國合作打擊毒品犯罪的成效的討論。墨西哥是否能有效應對毒品問題，或美方軍事介入會否成為兩國矛盾的導火索，值得各界密切關注。