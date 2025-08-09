　
國際

美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普近期加強打擊拉丁美洲毒品集團的力度，甚至計劃動用軍方力量。從將多個販毒組織列為恐怖組織，到指示五角大廈準備行動方案，川普的強硬態度引發墨西哥總統薛恩鮑姆的堅決反對，她強調不容許任何外國入侵。

川普上任後立即簽署行政命令，建立一套專門針對毒品集團的程序，並將委內瑞拉「阿拉瓜火車」、墨西哥「西納羅亞集團」等組織列為恐怖組織。他認為，這些集團不僅走私毒品，更構成了比傳統犯罪更大的國家安全威脅。更甚者，他已指示五角大廈準備各種行動方案，包括動用特種部隊、提供情報支援，並與外國合作夥伴協同進行。

然而，川普的強硬作法在墨西哥遭遇抵制。墨西哥總統薛恩鮑姆今天公開表態，她已向美方表達立場，反對任何形式的外國干涉。她指出，墨西哥正在努力打擊本國毒品集團，尤其是芬太尼的流通問題。此外，她保證不會允許美軍進入墨西哥領土，並強調合作可以接受，但侵入絕對不行。

川普在國土安全上的果斷行動與薛恩鮑姆的堅定態度形成鮮明對比。一方面，美國想展現對毒品走私零容忍的決心；另一方面，墨西哥捍衛主權的立場也顯得強硬。此舉不僅將測試兩國的外交關係，也引發外界對跨國合作打擊毒品犯罪的成效的討論。墨西哥是否能有效應對毒品問題，或美方軍事介入會否成為兩國矛盾的導火索，值得各界密切關注。

08/07

川普讓中國再次偉大？　不僅是一人之功而是「中美競爭實質結果」

川普讓中國再次偉大？　不僅是一人之功而是「中美競爭實質結果」

最近，包括《紐約時報》、《經濟學人》等西方輿論頻頻出現「川普讓中國再次偉大」的觀點。然而，美國總統為什麼要讓中國再次偉大？表面上看似矛盾，實則一方面是基於對美國現有政策邏輯與結果的觀察，另一方面更可能是跨越美國內政治的驢象差異。因為夾在川普1.0與川普2.0中間的拜登總統，也都對此有所貢獻。

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

美提停戰方案「對普丁很有利」？

美提停戰方案「對普丁很有利」？

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

