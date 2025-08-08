別被騙了！詐團假冒地政事務所人員要個資　屏縣府籲民眾提高警覺

▲屏東地政事務所人員接獲民眾詢問。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地政事務所最近多次接獲民眾反映，遭不肖人士冒充地政人員來電，藉地籍異動登記為由套問出生年月日、身分證字號及土地地號等個資。地政處提醒，公務機關不會透過電話或簡訊要求驗證身分，務必掛斷查證，並可申辦「地籍異動即時通」，即時掌握不動產異動，防堵詐騙。

屏東地政事務所屢獲民眾反映，接到自稱為地政人員的來電，以辦理地籍資料異動登記為由，於電話中查對個人身分資料，如出生年月日、身分證字號或土地所在地之地段號等，民眾因事後覺得不合常理又擔心個資外流，向地政機關求證。對此，屏東地政事務所表示，本案屬不法人士假借名義詐取個資，已於官方網頁警示，並呼籲民眾於接到類似電話應先提高警覺並主動電洽或親自到地政機關進一步查證。

地政處說明，為識別及防堵假冒地政機關人員騙取信任，應注意下列三關鍵：第一、地政機關絕不會以電話、簡訊或通訊軟體要求進行個人身分資料驗證，所有通知均會以「書面」為之，如需進行身分核對，民眾亦須攜帶國民身分證親自到所辦理。第二、若接到不明來電，切勿提供個人信息，於掛斷電話後，逕向該機關進行確認，以確保來電真實性。第三、請勿隨意交付簽署文件、印鑑證明、印鑑章及所有權狀予他人。

地政處補充，有鑒於詐騙案件手法不斷翻新，民眾可透過辦理「地籍異動即時通」，當名下不動產於收件或有異動時，可即時收到簡訊或電子郵件通知，隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險，避免偽冒辦理登記及阻擋詐騙情事發生，建構不動產財產安全防護罩。如接獲假冒公務機關電話時，建議先向地政事務所或相關單位確認，必要時也可撥打「165」專線由專人協助判斷及處理，多一份查證，就可以減少被詐騙的風險。

最後再次強調，地政機關傳送之「地籍異動即時通」簡訊，其內容不會包含任何連結；如收到不明簡訊連結及附件，請不要任意點擊及下載，地政機關發送簡訊中亦不會提供電話及手機號碼，如有疑慮，請逕向管轄地政事務所核實信息。