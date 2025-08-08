屏東千萬豪宅淪惡臭垃圾山！Google地圖現奇景　婦見被清光怒喊告

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣東港鎮一棟破千萬的豪宅透天厝，成為女屋主的資源回收場，不僅其他住戶深受影響，就連附近民宿都因為客人看到Google街景圖上堆滿垃圾的噁況，紛紛退房，業績大受影響。事實上環保局3年來已開罰20次，可婦人依舊罰不怕，7日上午鎮公所、清潔隊合作強制清理，返家婦人一看更崩潰喊告。

▲屏東一棟豪宅成為女屋主的回收場，鄉公所、清潔隊強制清理。（圖／民眾提供，下同）



7日一早，10幾人在豪宅前忙進忙出，這些人不是搬家工人，而是鎮公所員工與清潔隊員，因為這棟豪宅的女屋主長期在家門口前堆放垃圾，外出返家的婦人見門口被收拾乾淨，甚至情緒激動崩潰喊告，而不到幾小時後，門口又開始堆積回收物。

不僅孳生惡臭讓附近住戶難以忍受，垃圾山還成為Google街景圖上的奇景之一。附近業者大吐苦水表示，有客人因為看到街景畫面臨時退房，生意大受影響，每月虧損10、20萬的貸款。

▲實際在Google上搜索，該處確實被拍下堆滿垃圾的門口。（圖／翻攝自Google地圖）



據了解，這棟房子是女屋主兒子在7、8年前貸款購入，婦人卻養出堆積物品的壞習慣。而環保局早在3年前就開始開罰，截至7日已告發20次、強制清除12次，但婦人完全沒在怕，照樣故我堆垃圾，還買了一台二手貨車，今年初婦人更肉身阻止清潔隊員收走垃圾。目前除了強制清理外，警方也依道路交通管理處罰條例將違停貨車移置清潔隊，究竟該如何制止堆積行為再度發生，也成為眾人頭痛的問題。

▲門口停放的貨車是婦人今年購入。（圖／民眾提供，下同）