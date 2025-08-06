屏東車站漏水10年民怨再起　台鐵承諾設26座遮雨棚115年完工

▲立委鍾佳濱服務處與台鐵南區營運處共同會勘盤點屏東火車站漏水位置。（圖／鍾佳濱服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東連下近一個月的大雨，台鐵屏東車站屋頂漏水飽受批評，立委鍾佳濱服務處今天(6日)下午與台鐵南區營運處共同會勘盤點漏水位置，台鐵將增設跨距風雨走廊遮雨棚，已列入明年預算辦理施工，另台鐵也將成立專案小組，徹底解決多年來飽受詬病的漏水問題。

台鐵公司屏東車站在2015年8月23日完工啟用，亮麗美觀的建築已成屏東地標，車站內販賣部一年創下近4億元的高營業額，頗受好評，但因車站建造時為了美觀、通風，屋頂未採密閉式，月台上方頂棚留有長80公尺、60公尺，寬10公尺的三處缺口，導致雨水由此注入鐵道與月台上，導致民眾在樓頂月台候車潑水、一、二樓室內建築伸縮縫滴水問題，受到詬病，尤其最近屏東連下了一個月的大雨，漏水問題再受批評。

立委鍾佳濱屏東服務處主任謝捷晃表示，台鐵屏東車站有屋頂漏水、月台潑水二大問題，鍾佳濱委員再三督促台鐵公司進行改善，雙方在一年前曾進行「屏東車站遇雨漏水改善措施」會勘，台鐵提出多項改善措施，但最近連續豪雨，台鐵屏東車站再度潑漏水，另人質疑改善進度與成效，因此希望台鐵公司提出更具體的改善期程，以釋群疑。

台鐵南區營運處處長陳文川說明，台鐵屏東新車站當年由鐵道局負責施工興建完工，因2座月台中間有3處大型頂棚鏤空，造成下雨天時，雨水會潑進月台，加上車站使用10年，車站月台屋頂接縫處因矽膠風化造成部分漏水，這幾年來車站不斷的進行維修改善，但遇有大豪雨或連續幾天下大雨情形，仍會造成月台有潑水及部份漏水情形。

為徹底解決屏東站漏水問題，臺鐵公司規劃成立專案小組，在原有的12頂風雨走廊外，在第一月台及第二月台各增設13跨距風雨走廊遮雨棚，經費4000萬元，已列入115年一般建築設備資本支出預算，今天邀集工務處及相關單位現場會勘，由屏東站長陳連成說明已改善之處，也盤點尚漏水位置，研擬改善方案，訂定具體的改善完成日期。

陳文川表示，為改善月台潑雨問題，增設的26座風雨走廊遮雨棚，將於本月委託規劃設計，預訂明年6月施工，後年7月完工；至於漏水問題，在陸續設置接水盤、導水管等措施後已略有改善，後續將持續進行改善措施。

經常在台鐵屏東車站搭乘火車的立委鍾佳濱除了向交通部提出質詢外，也多次與台鐵相關人員會勘研商解決方案。鍾佳濱表示，他會持續關注屏東車站的漏水改善問題，督促台鐵公司早日解決漏水潑水問題。