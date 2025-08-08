　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

多金田喬仔拒酒測還無照駕駛　怕賓士土地被查封...7萬秒繳清

▲屏東執行分署執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子因拒絕酒測遭吊銷駕照，5年內竟無照開車上路，被警方查獲裁罰3萬6千元，另積欠牌照稅4萬3千多元未繳。屏東執行分署調查發現，他名下擁多輛名車與多筆不動產，研判有能力繳款，前往住處張貼通知後，該男立即攜現金到分署一次繳清全部欠款。

這名男子開車拒絕接受酒測，導致駕照被吊銷，在吊銷駕駛執照期間，5年內該名男子還開車行駛於屏東市區，經屏東縣政府警察局交通隊查獲，認為該名男子違反「道路交通管理處罰條例」第21條第2項、第3項規定予以舉發，被裁罰新台幣3萬6千元。該名男子逾期未繳納罰鍰，經交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站於今(104)年6月移送屏東分署行政執行。分署發現該名男子尚欠114年度使用牌照稅，共計積欠4萬3千多元未繳。

同仁調查該名男子名下有多筆不動產，也有多輛名車，其中有一輛車齡為5年內賓士車，研判該名男子應有能力繳納欠稅罰款，於是同仁備妥相關文件前去該名男子住居所現場查訪執行，雖未查獲車輛，但是同仁留下通知單請其到分署處理欠稅罰款事宜，該名男子看到通知單後打電話到分署了解原因，同仁仔細地跟他說明欠稅罰款情形，當日他即攜帶現金到分署繳清所有欠稅罰款。

無照違規駕駛已修法加重處罰，汽車駕駛人的駕照經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項規定最高可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。汽車駕駛人於五年內第二次無照駕駛者，依「道路交通管理處罰條例」第21條第2項規定，一律重罰2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死亡，得沒入該汽車。如果，汽車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，依「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定會被吊銷駕照，因為拒絕酒測被吊銷駕照期間仍駕駛小型車或機車，則依「道路交通管理處罰條例」第21條第3項規定加罰1萬2千元罰鍰。

屏東分署表示，將持續堅決打擊無照駕駛等交通違規行為，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識，以確保社會大眾的用路安全。屏東分署呼籲你我都是用路人，負有守護道路交通安全之責，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

屏東萬丹閃光號誌路口又車禍　「注意常肇車禍」警語超諷刺

街友連日鬧場騷擾站務員　基隆鐵路警設機動派出所防制

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

雲林工安意外！吊鷹架扯壞電線爆炸　工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

台中阿北轉彎不慎！車子翻落邊坡　自行爬出脫困未受傷

不知道台灣禁止槍械！美國女帶亡父槍彈來台觀光　慘被起訴

柯文哲出庭罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆他怒火

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士「遭水泥車輾過」　搶救無效亡

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

屏東萬丹閃光號誌路口又車禍　「注意常肇車禍」警語超諷刺

街友連日鬧場騷擾站務員　基隆鐵路警設機動派出所防制

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

雲林工安意外！吊鷹架扯壞電線爆炸　工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

台中阿北轉彎不慎！車子翻落邊坡　自行爬出脫困未受傷

不知道台灣禁止槍械！美國女帶亡父槍彈來台觀光　慘被起訴

柯文哲出庭罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆他怒火

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士「遭水泥車輾過」　搶救無效亡

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

社會熱門新聞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

又見神鬼女會計　機車經銷款5年A走5千萬

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

台鐵員工麟洛站巡查突昏倒　送醫不治

屏東千萬豪宅淪垃圾山！婦見被清光怒喊告

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士遭水泥車輾斃

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

更多熱門

相關新聞

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

台北市知名補習班「李奇英文」主打資優國高中英文課程，卻遭到檢舉補習班未經核准立案卻上課。北市教育局今（8日）證實，接獲民眾檢舉後在7月18日前往稽查，依法開罰25萬並要求立即停辦，8月5日再度複查，仍發現正在進行英文課程，再次裁罰25萬，累計罰款50萬元，並再次要求立即停辦，若未停辦將連續裁罰。

屏東千萬豪宅淪垃圾山！婦見被清光怒喊告

屏東千萬豪宅淪垃圾山！婦見被清光怒喊告

高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士傻眼

高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士傻眼

詹智能當街慘死今解剖　後膝中刀竟奪命

詹智能當街慘死今解剖　後膝中刀竟奪命

4男2女性愛直播！泰豪華泳池極樂群交趴

4男2女性愛直播！泰豪華泳池極樂群交趴

關鍵字：

屏東警方交通違規無照駕駛罰款

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面