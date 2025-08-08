多金田喬仔拒酒測還無照駕駛　怕賓士土地被查封...7萬秒繳清

▲屏東執行分署執行案件。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子因拒絕酒測遭吊銷駕照，5年內竟無照開車上路，被警方查獲裁罰3萬6千元，另積欠牌照稅4萬3千多元未繳。屏東執行分署調查發現，他名下擁多輛名車與多筆不動產，研判有能力繳款，前往住處張貼通知後，該男立即攜現金到分署一次繳清全部欠款。

這名男子開車拒絕接受酒測，導致駕照被吊銷，在吊銷駕駛執照期間，5年內該名男子還開車行駛於屏東市區，經屏東縣政府警察局交通隊查獲，認為該名男子違反「道路交通管理處罰條例」第21條第2項、第3項規定予以舉發，被裁罰新台幣3萬6千元。該名男子逾期未繳納罰鍰，經交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站於今(104)年6月移送屏東分署行政執行。分署發現該名男子尚欠114年度使用牌照稅，共計積欠4萬3千多元未繳。

同仁調查該名男子名下有多筆不動產，也有多輛名車，其中有一輛車齡為5年內賓士車，研判該名男子應有能力繳納欠稅罰款，於是同仁備妥相關文件前去該名男子住居所現場查訪執行，雖未查獲車輛，但是同仁留下通知單請其到分署處理欠稅罰款事宜，該名男子看到通知單後打電話到分署了解原因，同仁仔細地跟他說明欠稅罰款情形，當日他即攜帶現金到分署繳清所有欠稅罰款。

無照違規駕駛已修法加重處罰，汽車駕駛人的駕照經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項規定最高可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。汽車駕駛人於五年內第二次無照駕駛者，依「道路交通管理處罰條例」第21條第2項規定，一律重罰2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死亡，得沒入該汽車。如果，汽車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，依「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定會被吊銷駕照，因為拒絕酒測被吊銷駕照期間仍駕駛小型車或機車，則依「道路交通管理處罰條例」第21條第3項規定加罰1萬2千元罰鍰。

屏東分署表示，將持續堅決打擊無照駕駛等交通違規行為，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識，以確保社會大眾的用路安全。屏東分署呼籲你我都是用路人，負有守護道路交通安全之責，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。