萬華西昌街夜市藏「千歲賭場」36人被逮　最幼齒的已59歲

記者邱中岳／台北報導

北市警萬華分局龍山派出所在7日晚上5時許，針對位於萬華西昌街夜市裡的麻將協會展開查緝，原因是該協會掛羊頭賣狗肉進行賭博，當場發現裡面有9桌麻將、36名賭客，另外還有2名工作人員以及1名現場負責人，賭客年紀最小為59歲起跳，年紀最長則高齡86歲。

萬華分局龍山派出所日前接獲線報指出，轄內有麻將協會表面看似合法，但以合法掩護非法，裡面疑似有賭博情事，經警方長期蒐證後發現屬實，7日持搜索票執行查緝，現場查獲51歲倪姓負責人等3名工作人員、36名賭客，全依規定帶回偵辦。

▲警方查緝隱身在西昌街夜市裡的麻將協會，逮3員工以及36名賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣，抽頭金新台幣8300元、賭金新台幣9萬餘元、點數卡一批，監視器營幕、主機1台、麻將18副、牌尺36支、搬風骰9顆等證物，警方訊後依照賭博罪嫌將現場負責人以及員工等3人送辦，另外36名賭客則依規定開罰。

警方指出，該麻將協會盤據在西昌街夜市已久，裡面有9桌麻將桌供賭客使用，每次一桌打一將從一百元底起跳，台數分成20元、50元兩種等級，每一將要付4百元的費用，賭客上門可以先領一千元的點數卡，事後再用點數卡換回相對應的現金。

警方表示，倪姓男子為現場負責人，另外66歲的莊女則負責現場整潔、53歲的魏姓男子則是在櫃台負責帳務，36名賭客之中，有28男、8女，其中年紀最小的是59歲丁姓女賭客，年紀最大的為86歲林姓男賭客，合計超過2100歲，大部分賭客均坦承來打發時間，小小消遣娛樂。



萬華分局呼籲，賭博是萬惡深淵，易衍生重利、暴力討債等治安問題。萬華分局將持續掃蕩不法行為，加強取締賭場，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。