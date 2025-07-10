16歲少年打死人伴屍一夜！6煞被逮動機曝光　竟是爭風吃醋奪命

▲艋舺大道命案主嫌被逮，初步透露是感情糾紛押人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市艋舺大道民宅傳出有毒品交易，警方當場查獲1名少年身上有毒品依托咪酯，但上門查緝時，卻在2樓發現一具男屍，現場還有一名16歲少年，警方循線追查10日兵分多路，先逮捕4名未成年少年，另外又在新北市三重區抓到主嫌，經過清查發現並非外界傳聞毒品糾紛，而是男女感情糾紛，李男不爽女友遭鄭姓男子糾纏，教唆未成年小弟押人毆打，不慎將人打死。

警方調查，警方調查，新北市汐止分局警員9日下午2時許，前往北市萬華區艋舺大道查緝毒品依托咪酯（喪屍煙彈）上游，現場發現1名16歲少年，當時少年正在1樓昏昏大睡，被叫醒後開門，警方直接展開搜索，並在少年身上搜出依托咪酯煙彈。

警方到2樓查看，當場在2樓發現19歲鄭姓男子的遺體，少年對此則支吾其詞，僅表示將死者押到案發地點，有3、4人對其施暴毆打，警方也循線確認被害人身分，並且通知家屬釐清交友關係，另外也透過監視器掌握涉案的其他5名嫌犯。

警方在10日上午先帶回4名未成年少年到案，另外也在新北市三重區找到26歲的李姓主嫌，警方初步了解，當天並非毒品交易糾紛，而是因為李、鄭原本就認識，都是三蘆地區的陣頭，但李不滿鄭糾纏女友，所以導致鄭被強押回艋舺大道民宅毆打致死，至於確實的犯案動機，以及哪些人動手行兇，有待檢警進一步調查釐清。