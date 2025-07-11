快訊／艋舺私刑殺人！教唆小弟打死19歲男　4嫌移送北檢

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市萬華區一處檳榔攤9日下午遭警方意外破獲凶殺案，初步了解，26歲的李姓男子，因不滿19歲的鄭姓死者，一直對18歲的許姓女友不斷糾纏，竟教唆小弟將鄭男壓到該處檳榔攤小閣樓，並輪番將其痛打，活活把鄭男打死。警方進一步偵辦後，共逮捕9人，其中還有多名未成年少年。萬華警方稍早訊後將4名成年嫌犯(2男2女)移送北檢復訊，4人戴口罩、身穿連帽外套，全程不發一語。

汐止警方9日下午前往艋舺大道追查一起毒品交易案，未料破門後卻見鄭男遭綑綁、倒在小閣樓中已經沒有呼吸心跳，一旁還有一名未成年少年坦承是他動手打死人；警方進一步調查，赫然發現這起「私刑打死人」案起因竟是感情糾紛。

據調查，26歲的李男與18歲許女交往後，不滿19歲的鄭姓死者仍不斷糾纏、追求女友，因此教唆旗下小弟將鄭強押到小閣樓綑綁，並輪番痛毆，鄭男被打得奄奄一息，最終趴在地上就此斷氣。

警方破門當下除逮捕現場一名16歲少年外，陸續又逮捕4名未成年少年到案，並將涉嫌教唆的主嫌李男、許女、以及27歲朱男、和許女的湯姓閨蜜(26歲)共9人到案，稍早4名成年嫌犯訊後移送往北檢復訊，全案朝殺人罪方向偵辦。

▲萬華打死人，4名成年嫌犯移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）