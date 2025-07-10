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艋舺「為愛殺人」逆轉！母控19歲兒遭仙人跳還沒命...生前畫面曝

▲李姓主嫌疑似與女友廉售手仙人跳後，再與小弟輪流將鄭姓死者毆打致死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李姓主嫌（右圖，邱中岳翻攝）被指與女友聯手仙人跳鄭姓死者（左圖，黃彥傑翻攝），再與小弟輪流將其毆打致死。

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

北市萬華區艋舺大道一處民宅昨(9)日傳出命案，新北市汐止警方因毒品案前往查緝，卻在2樓發現1名男子倒臥在地板已死亡，現場只有一名16歲的H姓少年昏頭大睡。主嫌李姓男子落網後，供稱是因19歲鄭姓死者糾纏其18歲女友，才找人教訓死者，但死者家屬前往殯儀館陪同相驗遺體時，卻指控是李姓主嫌與女友聯手製造仙人跳，而且是「要錢還要命」。

死者平日與父親母親往來較少，平常跟阿嬤住一起，死者媽媽表示，鄭男有過動、心智不健全，高二便已輟學，常跟新莊某幫派、陣頭的朋友往來，雖然常不在家，但都會跟家人報備行蹤。7日上午9時一名女性打電話邀約死者去三重，設局讓鄭男進賓館後製造仙人跳，再把人押到發生命案的民宅，上午10時她還與死者通過電話，未料中午就看不到兒子的手機定位，8日中午即通報失蹤。

▲李姓主嫌疑似與女友聯手仙人跳後，再與小弟輪流將鄭姓死者毆打致死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李姓主嫌（左圖，翻攝自李嫌IG）牽18歲女友手常在IG上秀恩愛，如今卻被指控與女友聯手仙人跳死者謀財害命。（圖／邱中岳翻攝）

死者媽媽還說，加害人還用兒子的手機傳訊息給阿嬤，以發生車禍賠償為由，要家人匯款2萬8000元，惟家人發現訊息中的口氣、講話習慣與平常不同，要求要聽到鄭男聲音，卻被以「他在睡覺」等理由搪塞。

死者表哥悲憤表示：「有感情糾紛教訓一下沒關係，一群人把人打死就說不過去了。」表哥還說，目前警方掌握到的有10幾人參與犯案，已抓捕7人到案。

警方則表示，目前已拘捕26歲李姓主嫌、李的18歲許姓女友和5名少年，警方仍在持續追查，犯案動機與參與人員都還有待釐清。

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