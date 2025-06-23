北投87歲翁到萬華找古早味　一路走上環快超驚險！2警緊急救援

記者張君豪／台北報導



台北市萬華區民眾8日11時許發現一名高齡老翁獨自在環河快速道路上行走，車輛快速穿梭險象環生，熱心民眾著急報警處理，轄區西園所警員戴京橋、林宏瑋迅速趕抵現場協助，協助老翁離開快速道路、化解一場可能發生的車禍意外。

▲西園所警員戴京橋、林宏瑋到場攔車帶老翁離開快速道路，化解危機。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

萬華警方表示：當時西園所接獲民眾報案，一名老先生獨自在環河快速道路上步行，情況十分危險。警員戴京橋、林宏瑋獲報趕到現場，在分隔島上發現一名年邁男性長者，老人家因高溫曝曬、神情相當疲憊。







警員經詢問確認長者身體狀況無需醫療處置後，先將老翁帶返所休息。經了解黃姓老翁（87歲）家住在北投區，當天他因為思念年輕時品嘗過「艋舺」一帶的古早味滷肉飯，趁家人外出用餐時獨自搭乘捷運到台北車站、再搭火車，到萬華地區展開尋味之旅。





黃姓老翁自忖體力和認知能力尚可，步出車站後就開始找尋年輕時美味的記憶，但卻不慎迷失方向，他一路往南行走最終誤入環河快速道路，所幸被民眾發現報警。警方查明身分後，隨即通知其家屬前來接回，家屬對警方熱心協助表達由衷感謝。萬華警方藉此案例提醒，家中若有高齡長者，外出時應有親友陪同，避免單獨行動，家人也可向北市社會局申請「愛心手鍊」以利警方能在第一時間聯繫家人。

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