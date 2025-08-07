快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男跌落工程梯送醫不治

▲台中逢甲商圈一處教會工地工安今日傳出死亡工安意外。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區、逢甲商圈一處工地今日下午傳出意外，現場一名年約30多歲工人，疑似是施作天花板作業時，不明原因摔落，其他工人看見時，發現男子已經倒臥在地上、無反應。經警方確認，工人為32歲蕭男，當時自工程梯上跌落，送醫不治死亡，死因待檢方相驗釐清，警方已通報職災。

該建物位處逢甲商圈鬧區小巷內，外型特殊，原來是一間基督教會進行改建工程，該教會自去年4月開工至今，原本預計今年底完工，目前大致結構已經完成，也有包商正在進行外牆鋪設、內裝整修等工程，不料今日傳出工安意外。

▲▼現場一名32歲蕭姓工人被送醫後不治死亡。（圖／記者許權毅攝）



報案工人透露，當時沒人看到該工人是如何倒臥在地，只知道看到他時，已經沒有反應，趕緊呼叫工地主任、撥打119。有工人說，施作天花板，理應是兩兩一組，但看該工人都是獨自施作。

附近住戶說，該工地確實就是教會工地，建物最上方，也可看出有十字架形狀，只是建物尚未完成，該工地已經蓋了約1年多。今日下午2點多，聽見救護車到場的聲音，並且看到有救護人員在按壓CPR，看上去狀況不樂觀。