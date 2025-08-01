北京暴雨「釀災44死」！ 　31死養老院所屬村禁止進入





▲北京洪災已致44人罹難。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者謝怡璇北京1日電

北京連日暴雨釀災致44死。死傷嚴重的養老照料中心所屬村外圍已拉起封鎖線。另外，位在山區的大城子鎮下柵子村路面坍塌，工作人員表示，該村部分是重災區，房子都被沖走。

北京市官方昨天舉行防汛救災記者會通報，連日暴雨已導致全市44人死亡，其中包括密雲區太師屯鎮養老照料中心有31人罹難，他們多為行動不便的失能老人。

北京市政府官網顯示，這家養老照料中心位於太師屯鎮葡萄園村。記者今天到葡萄園村，村外已拉起封鎖線，有人員管制，禁止其他人等進入。

在葡萄園村的周邊，可見洪水經過痕跡，多根電線桿被沖倒，另有轎車被洪水捲走，卡在房屋與電線桿間。有居民趁著早上放晴，將屋內被水淹過的傢俱丟掉，並清出屋內淤泥；住房外牆仍留有淤泥及淹水的痕跡。另外，也有民眾在旁打電話申請保險。

記者以一般民眾的身分詢問當地居民。她表示，洪水發生時在屋裡，早上6時起來，「後邊的電線沒電了跑出來看，外邊的人說前面的電線桿倒了，後來水就過來了」。

當地民眾表示，部分地區已恢復供電，但未能正常用水。在村與村之間的溪邊，可看見有民眾騎車至溪邊打水；而在施工工程附近，也隨處可見地上擺滿瓶裝水。

距離太師屯鎮約24公里的北京市密雲區大城子鎮下柵子村，受損嚴重。在前往該村的路途中，有多條路段路面坍塌、大橋垮塌、電線桿倒塌。

在前往下柵子村村民委員會的路上，距離不到2公里的路面坍塌，無法繼續前進村中心，現場有搜救隊正準備前往村中心救援。目光所及是下柵子村的一部分，該區域約有30戶住房，地基被洪水沖毀。

記者以一般民眾的身分詢問工作人員，前面是否為重災區。他表示，「對，（目前路段）都是一天前鋪好的，房子都沖走了，你看這房基都沒了」。

距離北京市區1.5至2小時車程的密雲水庫周邊，有不少商人在此經營露營地，但多數露營地內的擺設也被洪水沖走。

新華社昨天報導，23至29日北京遭遇連續極端強降雨，密雲、懷柔、延慶、平谷等遠郊行政區受災嚴重，當前北京市官方正全力展開救災善後和恢復重建工作。