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閩南狼再打八炯「不實指控」鍾明軒　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

記者鄒鎮宇／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）6日在YouTube頻道上傳新影片，再次開撕「八炯」（温子渝）。他指控，八炯在過去影片中不實指控網紅鍾明軒，事後更不願意公開影片等。影片曝光後，青鳥群情激憤，直接到閩南狼的threads跟YouTube開罵。

閩南狼6日在YouTube頻道發布最新影片，主題為「【統戰紀錄片真相】關於鍾明軒事件｜我不能再替八炯沉默」。他表示，八炯透過「統戰紀錄片」聲名大噪，但其中有很多事都是沒有確認、沒有證據的情況下就被上傳。

他當時擔心，影片中提及鍾明軒的部分經不起推敲，但八炯卻要求他避談。影片引起討論後，八炯聲稱是為了保護閩南狼的家人才不公開原檔，但「真相是他根本不是為了保護我，而是因為這部分的內容經不起查證。我們在中共國調查時，海峽導報的林靖東原話說，其實他們根本不認識鍾明軒」，且八炯還說，「我最會打輿論戰，這種東西就是要不擇手段」。

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▲419反統戰大遊行，閩南狼、八炯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲閩南狼、八炯。（圖／記者林敬旻攝）

八炯種種行為讓閩南狼懷疑，到底這場運動是為了反共，還是為了流量。此外，他跟攝影師到中國拍攝影片時，八炯還提前曝光計畫，「當時的我們，真的覺得他根本不在乎我們的安危」，「八炯的問題不是熱情，而是偏激。他不只在統戰紀錄片採取不擇手段的方式，後來更在罷免行動中，對我說出納粹相關的言論。有人說他是在開玩笑，但我必須負責任的說，那不是開玩笑」。

影片曝光後，青鳥在YouTube跟threads留言開罵，「你已經毀掉這場罷免了」、「不奇怪嗎？八炯都已經道歉了，你還不放過他」「原來幫鍾明軒洗白，那抱歉我先中離了。這輩子最討厭吃裡扒外的人了」、「可是當時的你是跟著一起欸，為什麼這時候站出來說不是？那那時候的你是在幹嘛？？不過恭喜你成為藍白男神了」。

也有人說，「閩南狼，你真的太扯了！太噁心了！無法再支持你，無法再相信你，你傷害的不只是八炯，你也傷害台派，傷害罷團，跟著被貼納粹標籤，你忘恩負義，八炯如何幫助你，現在你要幫鍾明軒平反，我無法接受，這一切源頭來自於你，你卻把它推得一乾二淨，你還有良知嗎？真的對你太失望了！我一直不相信你是帶任務的潛伏在台派，現在你卻在搞分裂，我不得不相信這一切的陰謀詭計！陳柏源，到底你為什麼這樣做？太不可思議了」。

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