閩南狼再爆「統戰紀錄片抹黑鍾明軒」　八炯深夜3點回應

記者黃翊婷／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）日前控訴網紅八炯（温子渝）試圖以仿效納粹方式煽動民意，昨日（6日）他又發布新影片指稱，在先前拍攝的「統戰紀錄片真相」影片中，八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒。對此，八炯6日深夜發出3點聲明，強調該紀錄片聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，而非針對個人。

▲閩南狼指控八炯在統戰紀錄片中惡意剪輯陷害鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒，下同。）

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閩南狼6日在YouTube頻道發布最新影片，主題為「【統戰紀錄片真相】關於鍾明軒事件｜我不能再替八炯沉默」，他聲稱，該紀錄片中有許多內容都是真實的，但不是所有內容都經過充分查證，關於鍾明軒的部分，八炯多次要求他不要提及鍾明軒，對外則宣稱是為了保護他的家人，「我手上有完整的原始影片，真相是他根本不是為了保護我，而是因為這部分的內容經不起查證。」

▲鍾明軒因為先前的風波，遭到前經紀公司提前解約。

閩南狼表示，他曾對八炯提出質疑這種做法是否過頭，對方卻回應「他最會打輿論戰，這種東西就是要不擇手段」，自己雖然不認同鍾明軒的言論，但也無法認同「這種沒有查證直接把人送上斷頭台的做法」。

▲八炯發布聲明回應控訴。（圖／翻攝自Threads／八炯musiclin_1107）

對此，八炯6日深夜在Threads發出3點聲明，強調他們製作的紀錄片聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，而非針對個人，全文如下：

關於和陳柏源共同揭露《海峽導報》與統戰交流團一事，近期引發一些質疑與誤解，我在此鄭重回應如下：

首先，我們所製作的紀錄片，重點始終聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，其中涉及的個別網紅，僅在於其是否為統戰參與者，而非針對個人。

此外，對於目前在網路上聲稱持有原始素材者，該名人士為曾與我有金錢糾紛、現已多年未聯繫的前合作攝影師。影片素材屬公司資產，未經授權擅自備份與分享，已委由律師團隊確認該名攝影師是否涉及法律責任。

最後，對於此事件在這個重要時刻佔用了社會關注，我深感遺憾，也對因此感到困擾的朋友與罷免團體致上歉意。

我仍會持續關注中共議題，並以透明態度面對各界監督。