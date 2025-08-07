開罵閩南狼「恩將仇報」！醫美女醫怒：是一種慢性的墮落

▲閩南狼。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）日前控訴網紅八炯（温子渝）試圖以仿效納粹方式煽動民意，昨日（6日）又發布新片，指稱八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒。影片曝光後，青鳥群情激憤，直接到閩南狼的Threads跟YouTube開罵。婦科、醫美女醫師郭美妤也留言開罵，「當初不是你自己主動來找八炯幫忙的嗎？現在轉頭就踩他，這樣做人，真的問心無愧嗎？」

閩南狼6日晚間在Threads發文，「大家好，相信這幾天，很多人攻擊我、誤解我，甚至有人說我背叛。這些我都願意承擔，但我想告訴大家：我寧願被罵，也不要眼睜睜看著偏激與謊言毀掉這場我們為台灣而戰的行動。」他解釋第二部影片要揭露統戰紀錄片背後的真相，片中也會說出必須站出來的原因，「因為這不只是我個人的選擇，而是我們必須面對的現實。」

不過，貼文下方就有許多人開罵，「原來鍾明軒洗白，原來最大的內鬼就是你」、「你傷害的不只是八炯，你也傷害台派，傷害罷團」、「不管你現在想做什麼，你都模糊了現在的823⋯很多事可以823結束後再說的」、「已經沒有任何信用可言了。」

美女醫師郭美妤也在下方留言，質問閩南狼，當初不是他自己主動找八炯幫忙的嗎？現在轉頭就踩八炯，這樣做人真的問心無愧嗎？「再怎麼樣，他是曾經拉你一把的人。一個人在最低谷時誰願意伸出援手，這種恩情不能說忘就忘。」

郭美妤直呼，「做人，要有底線。要有良心。否則，就算你現在風光一時，未來也難逃良知的審判。」更下重話道，恩將仇報不是什麼聰明的計算，是一種慢性的墮落，「下地獄不是咒你，是提醒你：別走到那一步。」