生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開罵閩南狼「恩將仇報」！醫美女醫怒：是一種慢性的墮落

▲▼閩南狼送別陸配恩綺被譏「小丑」　爆氣回嗆：為什麼不去嗆中共。（圖／記者黃國霖攝）

▲閩南狼。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）日前控訴網紅八炯（温子渝）試圖以仿效納粹方式煽動民意，昨日（6日）又發布新片，指稱八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒。影片曝光後，青鳥群情激憤，直接到閩南狼的Threads跟YouTube開罵。婦科、醫美女醫師郭美妤也留言開罵，「當初不是你自己主動來找八炯幫忙的嗎？現在轉頭就踩他，這樣做人，真的問心無愧嗎？」

閩南狼6日晚間在Threads發文，「大家好，相信這幾天，很多人攻擊我、誤解我，甚至有人說我背叛。這些我都願意承擔，但我想告訴大家：我寧願被罵，也不要眼睜睜看著偏激與謊言毀掉這場我們為台灣而戰的行動。」他解釋第二部影片要揭露統戰紀錄片背後的真相，片中也會說出必須站出來的原因，「因為這不只是我個人的選擇，而是我們必須面對的現實。」

不過，貼文下方就有許多人開罵，「原來鍾明軒洗白，原來最大的內鬼就是你」、「你傷害的不只是八炯，你也傷害台派，傷害罷團」、「不管你現在想做什麼，你都模糊了現在的823⋯很多事可以823結束後再說的」、「已經沒有任何信用可言了。」

美女醫師郭美妤也在下方留言，質問閩南狼，當初不是他自己主動找八炯幫忙的嗎？現在轉頭就踩八炯，這樣做人真的問心無愧嗎？「再怎麼樣，他是曾經拉你一把的人。一個人在最低谷時誰願意伸出援手，這種恩情不能說忘就忘。」

郭美妤直呼，「做人，要有底線。要有良心。否則，就算你現在風光一時，未來也難逃良知的審判。」更下重話道，恩將仇報不是什麼聰明的計算，是一種慢性的墮落，「下地獄不是咒你，是提醒你：別走到那一步。」

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

閩南狼PYC（陳柏源）日前控訴網紅八炯（温子渝）試圖以仿效納粹方式煽動民意，昨日（6日）他又發布新影片指稱，在先前拍攝的「統戰紀錄片真相」影片中，八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒。對此，八炯6日深夜發出3點聲明，強調該紀錄片聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，而非針對個人。

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

再控八炯造謠鍾明軒！閩南狼：我有原影片

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

419集會遭控用納粹鷹！八炯：是美國大老鷹

