政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，遭綠委王義川酸「一罐這麼小罐賣2400元，不知道是在賣什麼」，民進黨性平部今（7日）重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，厭女言論不應該是政治攻防工具。對此，民進黨發言人、議員卓冠廷力挺王義川，他開砲黨內，性平部直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，把自己當網友？他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

民進黨性平部稍早表示，本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。

性平部強調，「我們不要厭女的台派」，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

對此，卓冠廷回應，自己絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，自己都尊重。但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

卓冠廷指出，完整的影片大家如果看過，感受不一定相同，姑且不論是不是斷章取義，也不論包含王義川在內的所有人都可以學習變更好；請問，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，會是一件困難的事嗎？

卓冠廷直言，王義川每天在議題上大戰藍白，身上挨的刀槍還不夠多嗎？性平部因為被網友批評，尚未徵詢過當事人任何意見就切割，未審先判的態度，不會讓黨公職心寒嗎？

卓冠廷批評，不要厭女，應當是超越台派與否的社會共識，自己支持。但在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？

最後，卓冠廷強調，再講一次，自己絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

▼卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

