挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

▲「去游除垢」罷團志工今（7日）一早在南投市場展開掃街行動。（圖／罷團「去游除垢」提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

罷免國民黨立委游顥團隊「去游除垢」指出，曾為游恩師的國立成功大學政經所教授梁文韜也加入志工行列，但遭游辦指「沒交情」。對此，梁文韜表示，「沒有交情，誰會知道你胃不好？我還建議你要多吃木瓜。」真正影響游顥政治路線的，是帶他走向親中立場的「恩師」洪秀柱。

游顥辦公室昨表示，游顥與梁文韜無任何交情，梁文韜自稱恩師，是為罷免包裝虛假正當性。游顥在成大恩師、指導教授是楊永年，至今游顥仍與楊永年推動防救災、照顧南投。

「去游除垢」罷團志工今（7日）一早在南投市場展開掃街行動，梁文韜也親自到場，一邊掃街、一邊向民眾說明罷免游顥的理由。他強調，「台灣人需要的是清楚的民主立場，不是模糊的兩岸曖昧。」

昨夜南投夜市宣講中，梁文韜一語道破游顥聲稱「沒交情」的說法，「沒有交情，誰會知道你胃不好？我還建議你要多吃木瓜。」他強調，真正影響游顥政治路線的，是帶他走向親中立場的「恩師」洪秀柱。

針對游顥支持的中配六年改四年政策、離島自經區與國際醫療專區、以及將台海緊張定義為「中國內戰」，梁文韜直言，「這根本是讓台灣吃虧的路線，別再自欺欺人。」他也以香港經驗提醒，「在中共底下，連狗都不如。面對中共，台灣人只能比不信任更不信任，這才是活路。」

去游除垢罷團表示，非常感謝梁文韜從從昨天全日到今早掃街全程相挺，這不只是老師對學生的最後叮嚀，更是對台灣民主的深切守護。