台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

▲台積電在美投資設廠，可從半導體進口關稅政策豁免。（組圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業如台積電等能夠豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關。國發會主委劉鏡清也提出3個模式取得半導體關稅豁免。民進黨發言人吳崢則指出，這證明台積電魏哲家董事長擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，當初國民黨種種唱衰言論，說要用外患罪把魏哲家抓起來，現在誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，國人一目了然。

對於關稅，議員卓冠廷表示，如何避開川普的全世界半導體輸美100%稅率？川普的方向很明確，全世界的半導體、晶片要進美國都被開徵100%關稅，不是只有台灣。台灣對美貿易順差一年739億，出口主力超過七成都是資訊電子產品。但台灣不是只有台積電，其他半導體廠商怎麼辦？

卓冠廷提到，國發會主委劉鏡清今早迅速回應，半導體業界免除美國100%關稅的三大模式：一、在美國建廠，如台積電；二、透過併購取得美國公司，如中美晶併購德州製造；三、跟美國企業合作，如聯電與Intel合作。台股到中午11:30漲了580，世界看好台灣的半導體，這就是市場會說話。

民進黨發言人吳崢指出，川普昨晚宣布，未來進入美國的半導體產品要課100%關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，也就是零關稅。消息一出，今天台股開盤應聲大漲，台積電盤中創下1180元的歷史新高。

吳崢指出，這證明，台積電魏哲家董事長年初赴美，在白宮協同川普總統召開記者會宣布擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，持續擴大台積電在半導體先進製程的領先優勢。但當時國民黨是怎麼攻擊的？趙少康說，要不要用外患罪把魏哲家抓起來？朱立倫說，政府把台積電推出去面對風口浪尖。

吳崢提到，在野黨其他種種唱衰言論，什麼雙手奉上、什麼跪舔、什麼掏空台灣產業完了，族繁不及備載。半導體是台灣關鍵戰略產業，除了台積電，還有其他成熟製程廠商可能被關稅影響，民進黨政府仍在對美台談判中，要持續為台灣廠商面對232條款爭取有利條件。與國民黨從頭到尾的謾罵相比，誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，國人一目了然。