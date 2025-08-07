　
政治

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

▲▼王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王義川在政論節目上針對台中市長盧秀燕化妝品事件的言論挨批厭女，國民黨立委王鴻薇今（7日）表示，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，沒想到NCC竟然以沒有人檢舉為由，到現在都沒有任何動作，「如果欠人檢舉，那就讓王鴻薇來」，就在剛剛她具名向NCC檢舉，還能再裝睡嗎？

名嘴李正皓近日在他主持的政論節目上談到上述盧秀燕化妝品一事時，翻出盧之前代言化妝品的片段，並與上節目的王義川笑著一搭一唱；王對著盧的妝容指指點點，還說「一瓶這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，甚至當李笑「你臉塗兩次就塗完了」時，擺出疑似不雅動作。

「NCC如果一定要有人檢舉才停止裝睡，現在檢舉來了，NCC不要再推拖拉。 」王鴻薇7日在臉書表示， 三立8月5日政論節目中，李正皓、王義川拿民進黨代理秘書何博文清淤照與盧秀燕勘災照對比，雙方嘲笑盧勘災過程整臉全妝，不花妝就是用「雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底」一瓶這麼小罐賣2400元。其中王義川在節目上還比出各種不雅動作嘲諷。

王鴻薇說，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，沒想到NCC竟然以沒有人檢舉為由，到現在都沒有任何動作，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。

王鴻薇表示，「如果欠人檢舉，那就讓王鴻薇來」，就在剛剛她具名向NCC檢舉，政論節目中，拿女性政治人物化妝來訕笑，內容更有歧視女性與年齡狀況，涉嫌違反，《廣播電視法》第21條規定，NCC還能再裝睡嗎？

▼針對王義川對盧秀燕化妝品事件的言行，王鴻薇7日具名向NCC檢舉。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▼針對王義川對盧秀燕化妝品事件的言行，王鴻薇7日具名向NCC檢舉。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

