王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論曝光後，遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部今（7日）也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具，我們不要厭女的台派。

​

民進黨性平部表示，近日本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。

​

性平部指出，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性。不知道化妝品價格、不知道持妝效果的男性，無法同理女性為了維持容貌必須付出多少額外成本；女性卻又在必須依照社會主流的要求維持形象的同時，被迫接受男性的指教。

​

性平部強調，評論勘災照片是否擺拍作秀、女性政治人物有沒有在做事，這是一個政治人物適格性與專業能力的問題。評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以厭女言論作為攻擊，否則不但沒有打到重點，反而模糊整個問題的焦點。

​

對於王義川發言，性平部指出，我們不要厭女的台派，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。我們距離真正的性別平等還有一段距離，謝謝這幾天對民進黨與性平部愛之深責之切的朋友們，請跟著我們一起繼續努力！

​

性平部也強調，最後，自己的孩子自己教，藍白的各位人士不要見獵心喜，「請你們先處理貴黨的傅崐萁陳雪生鄭正鈐邱臣遠等性騷擾行為人，再來跟我們民進黨聊性平！」