　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

婚後不能享地價稅自住優惠？竹市稅務局教你這樣做最有利

▲地價稅自住優惠。（圖／新竹市政府提供）

▲地價稅自住優惠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹科新貴林先生下個月即將迎娶美嬌娘小美，兩人對於未來搬入新居共同生活充滿著期待，但在整理文件時發現，小美去年購買的套房，已按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，林先生心裡納悶，聽說地價稅夫妻只能申請1處自住房地，那新購的婚房該怎麼辦呢？對此，新竹市稅務局說明，雖然夫妻原則上只能有1處適用地價稅自用住宅用地稅率，但如果其他房屋有成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「一處」的限制，建議民眾可以將父母、祖父母或成年子女設籍於另一處房屋，就可以同時申請適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。

稅務局表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率須符合3要件、2限制。3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

稅務局說明，如夫妻名下各有一處房地，只要其中一戶房屋有成年直系親屬設立戶籍，例如父母、祖父母、岳父母、公婆或成年子女等，即可突破「一處」的限制，再申請第二處的自住優惠稅率。如果夫妻雙方房屋，沒有其他成年直系親屬設籍，也不用擔心，可共同選擇地價稅額較高的地方，申請地價稅自住優惠稅率，另一處則改按一般用地稅率課徵，這樣選擇最有利，能有效減輕地價稅負擔。

稅務局進一步說明，以林先生的例子來說，夫妻2人未來將戶籍遷入新購的婚房後，只需再將林先生的父母或岳父母任一人的戶籍，遷至小美婚前購入的套房，就不會受到「一處」的限制，2處都能申請適用地價稅自用住宅用地優惠稅率了。

稅務局貼心提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍，土地所有權人欲申請自用住宅優惠稅率，應於9月22日以前向稅務局提出申請，當年度才可適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用。原已核准而用途未變更者，不用每年重複申請。

稅務局補充，為便利民眾申辦，稅務局提供多元申辦管道，包括臨櫃辦理、書面郵寄、傳真，或透過線上申辦服務( https://www.hcct.gov.tw )，免奔波、快速又方便。如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥 03-5225161分機422-437、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議長邱奕勝捐贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

張麗善4度率團訪花！徐榛蔚導覽七星潭疊石藝術　共推國旅

台南中醫師公會捐160萬賑災　黃偉哲頒感謝狀：溫暖社會最美力量

新竹玩啤派對8月16日登場　啤酒音樂市集一次滿足

父親節前夕　潮州警察爸爸收下最暖心的謝意

婚後不能享地價稅自住優惠？竹市稅務局教你這樣做最有利

台南市義消總隊頒發救災獎勵金　感謝第一線義消人員守護家園

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場　氣墊水樂園免費玩

川普半導體課百%關稅　陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

台南地院首辦「逗陣繞法院」！　攜手教育局剖析綠能法律風險

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

桃園市議長邱奕勝捐贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

張麗善4度率團訪花！徐榛蔚導覽七星潭疊石藝術　共推國旅

台南中醫師公會捐160萬賑災　黃偉哲頒感謝狀：溫暖社會最美力量

新竹玩啤派對8月16日登場　啤酒音樂市集一次滿足

父親節前夕　潮州警察爸爸收下最暖心的謝意

婚後不能享地價稅自住優惠？竹市稅務局教你這樣做最有利

台南市義消總隊頒發救災獎勵金　感謝第一線義消人員守護家園

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場　氣墊水樂園免費玩

川普半導體課百%關稅　陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

台南地院首辦「逗陣繞法院」！　攜手教育局剖析綠能法律風險

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

他抽到客家幣「拿去買黃金」照片曝！全場讚爆了：有夠聰明

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

地方熱門新聞

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

高雄2機車擦撞！1女騎士倒地命危

台南「雙重去顫電擊」急救　成功搶命

川普半導體課百%關稅陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

網路謠言慈湖拆除　風管處PO美照澄清

九九峰動物樂園門票送台灣好行北港溪線

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

屏東車站漏水　台鐵承諾設26座遮雨棚115年完工

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

台南將軍北航道驚見浮屍！打撈72歲吳男釐清死因

新北公務人力活化　侯友宜：持續爭取加給留才

海尼根+屏縣府推就業津貼　青年找工作有補助

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

更多熱門

相關新聞

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

新竹市某工程行陳姓負責人9年來滯欠使用牌照稅、高速公路通行費及罰鍰，共計228筆，還屢催不繳，直到名下一輛用來載送貨物的車子被查扣，他才趕忙繳清所有欠款（12萬餘元），並把愛車領回。

竹市贈春聯租稅宣導活動登場

竹市贈春聯租稅宣導活動登場

竹市稅務局推文青環保提袋

竹市稅務局推文青環保提袋

保時捷男欠稅10萬！　鐵腕查封5支iphone手機立馬繳清

保時捷男欠稅10萬！　鐵腕查封5支iphone手機立馬繳清

竹市風城藝術節第二場

竹市風城藝術節第二場

關鍵字：

新竹市稅務局

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面