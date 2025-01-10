竹市贈春聯租稅宣導活動登場　書法名家齊聚揮毫迎新春

▲新竹市「2025蛇來運轉送春聯租稅宣導活動」登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆新年將至，新竹市稅務局今(10)日在税務局一樓大廳舉辦「2025蛇來運轉送春聯租稅宣導活動」，一早就湧入許多民眾排隊等候。稅務局表示，現場邀請張雙土、張美卿、顧瑞玲等 12位書法名家揮毫潑墨，除了免費贈送市民春聯外，更舉辦捐發票送好禮活動，新竹市代理市長邱臣遠也到場向市民拜早年，並與民眾共賞一幅幅充滿祝福的春聯，現場洋溢著濃濃的年節氣氛。

邱臣遠表示，今年竹市以「幸福安康」為主題，已於日前開始在竹市三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處，發放春聯、紅包袋及開運福袋，呼應市府團隊打造「幸福真永遠、安居科技城」的願景，希望帶給市民朋友更美好的生活環境，提升幸福感。

邱臣遠說，今日現場共邀請12位書法名家，以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民朋友送上新春祝福。此外，今年新春期間，市府將於舊城區舉辦「新春市集」，周邊有東門城、護城河、城隍廟等景點，歡迎民眾一起來新竹走春，同時也鼓勵大家購物消費時，索取雲端發票，共同為環保盡一份心力。

稅務局表示，新春名師揮毫送春聯活動深受民眾喜愛，至今已邁入第21個年頭，民眾不僅能近距離欣賞書法創作的精采過程，還可以將自己的新年心願或祝福，請書法家揮毫寫成專屬的春聯或紅包袋。市民李小姐表示，每年都很期待送春聯活動，她今年選了2幅，分別是「祥蛇賜福」及「錢蛇進來」，希望新的一年能事事順心。

稅務局指出，為了讓民眾在領取春聯的同時也能獲得更多節稅資訊，稅務局特別設置租稅宣導攤位，提供房屋稅差別稅率2.0等稅務諮詢服務，並辦理捐發票換好禮活動。竹市府地政處和財政部北區國稅局新竹分局也分別帶來「新竹市幸福宜居網2.0」和「優化所得稅扣缴制度」最新資訊，每個宣導攤位前都擠滿人潮，提前感受年節的歡樂氣氛。

稅務局補充，感謝市議員徐美惠、陳治雄、北區國稅局新竹分局分局長包喬雯、新竹市記帳及報稅代理人公會理事長皮芝芬皆到場共襄盛舉，讓這次活動圓滿成功，不僅能傳承傳統書法文化，更能拉近與民眾的距離，讓稅務服務更貼近民心。