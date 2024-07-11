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竹市風城藝術節第二場　臺灣特技戲團7月13日熱鬧開演

▲「2024風城藝術節」第二場即將開演。（圖／新竹市政府政府提供）

▲「2024風城藝術節」第二場即將開演。（圖／新竹市政府政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

盛夏最大藝文活動「2024風城藝術節」第二場即將開演，臺灣特技戲團《鄉韻藝趣島嶼情》，將於7月13日19時在富美宮盛大演出，以台灣多元文化為創作底蘊，透過創新編排手法，結合舞蹈、雜技、武術、戲劇等表演形式，呈現傳統藝術多元新樣貌，結合身手矯健的團員們，將傳統多元文化以嶄新的樣貌呈現，保證帶給觀眾不同凡響的藝術體驗，新竹市長高虹安邀請市民朋友踴躍參與，一同感受這場充滿創意與驚喜的視覺盛宴。

高虹安表示，《鄉韻藝趣島嶼情》分為上下半場演出，上半場的「鄉韻童樂」以鄉間童年時光為背景，尋根溯源，展現台灣村落優美的風光與純樸的人文氣息。下半場的「藝震寶島」帶來台灣在地孕育的民間藝陣文化，以雜技結合陣頭演出，營造充滿本土特色的廟會活動熱鬧景象，展現台灣豐富的生命力，為這片土地祈求國泰民安。節目適合闔家觀賞，一起重溫昔日台灣鄉間風光，感受多元文化的魅力。

稅務局說明，2024風城藝術節系列活動好戲連台，自7月6日至8月17日共6個週末，邀請享譽國內外的專業團體輪番上陣，所有場次皆免費自由入場，並有集章換美食券活動，市民朋友只要拿活動DM至服務台蓋章戳，集滿2場章戳，即可兌換1張美食券。

稅務局補充，房屋稅差別稅率2.0（即囤房稅2.0）已於今年7月1日施行，稅務局於活動現場設有租稅宣導攤位，提供相關諮詢服務，在開演前還有捐發票換好禮、挑戰古早味彈珠檯等活動，數量有限，換完為止，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。

稅務局提醒，開車的民眾可於公道五路五段（東大路三段430巷至富美路）白線路段雙向停車，約步行300公尺，即可到達活動會場。風城藝術節演出相關資訊，請至新竹市文化局網站或FB粉絲專頁查詢，如有其他問題歡迎撥打03-5225161或洽1999為民服務專線。

風城藝術節場次表（免費入場）：
7月27日（六）19:00 唐美雲歌仔戲團《曲判記》｜普天宮
8月3日（六）19:00 紙風車劇團《寶莉回家~桐花島的故事》｜樹林頭公園
8月10日（六）19:00 優人神鼓《乘光而行》｜慈雲夜市
8月17日（六）19:00 明華園戲劇總團《曹國舅上蓬萊》｜指澤宮

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