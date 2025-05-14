欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市某工程行陳姓負責人9年來滯欠使用牌照稅、高速公路通行費及罰鍰，共計228筆，還屢催不繳，直到名下一輛用來載送貨物的車子被查扣，他才趕忙繳清所有欠款（12萬餘元），並把愛車領回。

▲陳男發現愛車被查扣，便立刻繳清所有欠款。（圖／取自新竹市稅務局）

新竹市稅務局13日表示，56歲的陳男是某工程行的負責人，在2016年至2022年間就因陸續積欠使用牌照稅及罰鍰，共計3萬5000元，而遭移送強制執行；然而，他名下沒有財產、存款可供執行，只有一輛用來載送零件、管線的車子，車輛的行蹤卻難以掌握，多次追討都沒有結果，至今他欠繳的使用牌照稅、高速公路通行費及相關罰鍰，多達228筆，共計12萬餘元。

不過，新竹稅務局日前透過交通處停車管理系統掌握到陳男的車輛停放處，於是立刻與新竹分署人員前往查扣。陳男發現自己的生財工具被查扣，當日便帶著現金現身，一次繳清所有欠款，並將車輛領回。

新竹稅務局提醒，稅務局已與新竹分署及交通處跨機關合作，運用科技執法並成立「欠稅拖吊」群組，可迅速掌握欠稅人的車輛行蹤，再執行拖吊及查扣作業，從去年9月至今已經查扣6輛欠稅車，追回欠稅款20萬6000元，呼籲民眾收到稅單後務必依限繳稅，以免被加徵滯納金或遭移送行政執行署強制執行。