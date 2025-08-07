　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

▲▼總統賴清德接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德7日接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」時表示，20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團來訪，不僅象徵台烏兩國友誼升級，也彰顯對自由與和平的共同追求，為兩國關係締造新的里程碑。他也期盼，這場不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害，而未來台灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。

賴清德致詞時表示，這是20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團來訪，不僅象徵台烏兩國友誼升級，也彰顯彼此對追求自由與和平有共同的堅持，意義非凡。

賴清德指出，台灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，台灣積極運用政府預算和民間善款，提供烏克蘭人道援助，推動水電、醫療、學校等基礎設施的重建計畫。

賴清德指出，台灣也和捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛等友好國家合作，提供烏克蘭所需的各項援助；要向世界展現，理念相近的民主國家唯有團結合作，才能克服種種的威脅與挑戰。

賴清德說，目前雖然台烏官方往來有限，但期待未來雙方在政府、國會、產業和民間社會各層面的交流，能夠大幅提升；在經貿投資、先進科技、人才培育等領域的合作，也能進一步加強。

賴清德表示，期盼這場不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害。他強調，未來台灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。

▲▼總統賴清德接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」。（圖／總統府提供）

克尼茨基議員致詞時則表示，今日會晤是歷史性的時刻，充分印證台灣對台烏關係的高度重視，對雙邊關係發展具有重要意義。他說，台灣與烏克蘭的國家目標一致，雙方皆致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保國家自我認同以及主權與領土的完整。

克尼茨基議員提到，烏克蘭正在進行一場非常艱難的戰役，除對抗俄羅斯以收復被非法侵占的領土，更是一場守護民主價值、抵抗俄羅斯專制壓迫的戰爭。他說，台灣同樣也在抵抗來自中國威權主義的擴張，以及其企圖壓抑台灣人民生活在自由、尊重人權國度的渴望，任何傷害或是對台灣自由的侵略都是不可接受的。

克尼茨基議員說，訪團今日到訪印證雙方對於未來的民主世界有共同願景，也瞭解民主世界的價值與利益必須透過政治、外交與軍事等各層面堅定捍衛，相信相互交流將促進雙方走向更美好與建設性的未來。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

台烏友誼議員訪台自由和平民主價值烏克蘭报道

更多

