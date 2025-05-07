　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文9日出訪立陶宛、丹麥　將在哥本哈根民主高峰會發表演說

▲▼前總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今（7）日表示，前總統蔡英文將於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，期待透過此行，能助益於歐洲各界對於台灣更深的認識，也讓台灣與歐洲民主國家間關係的更加緊密與強化。

蔡舒景說明，蔡英文是應立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）的邀請訪問立陶宛。行程間，除拜會立方各界友人，蔡英文也將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱德前總統進行對談。

蔡舒景說，立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡總統將藉此行，不僅傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。

在結束立陶宛行程後，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定，也將向民主高峰會多年來對台灣的支持表達感謝。

蔡舒景指出，本屆「哥本哈根民主高峰會」訂於5月13日至5月14日舉行，並邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘
快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台
女童弄濕特斯拉「被索賠4.1萬」　Cheap怒轟：什麼破車？
再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判
李珠珢遭爆沒禮貌「無底線鬧事」　應援非C位不站
川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高
宥勝早離婚　知情者爆2婚變導火線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文9日出訪立陶宛、丹麥　將在哥本哈根民主高峰會發表演說

轟黃呂錦茹羈押是「政治辦案」　國民黨：今天關她、明天關你我

國民黨「反戒嚴、反廢死」2公投排入立法院會議程　週五拚三讀

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

白委要求郭智輝出示發票　卓榮泰：會再花時間證實郭講法是真的

內政部關懷退役身障弟兄　「替代役袍澤生活協助計畫」14年不停歇

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

批政府「跪族談判」　葛如鈞：匯率波動曝央行失能與金融韌性不足

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

#白沙屯媽祖 鑾轎進南投　萬人隨行空拍畫面！

蔡英文9日出訪立陶宛、丹麥　將在哥本哈根民主高峰會發表演說

轟黃呂錦茹羈押是「政治辦案」　國民黨：今天關她、明天關你我

國民黨「反戒嚴、反廢死」2公投排入立法院會議程　週五拚三讀

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

白委要求郭智輝出示發票　卓榮泰：會再花時間證實郭講法是真的

內政部關懷退役身障弟兄　「替代役袍澤生活協助計畫」14年不停歇

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

批政府「跪族談判」　葛如鈞：匯率波動曝央行失能與金融韌性不足

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

快訊／台南深夜「宿舍火警」！火舌向上延燒　520人驚恐逃生

台灣最美阿嬤！　社交圈美魔女曬金孫照

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

開發者大會未演先轟動！Google搶先曝光Gemini 2.5 Pro預覽版

再嗆中國「沒和美做生意」重創經濟！　川普：他們想見面談判

小孟老師／5月7日星座運勢　水瓶貴人運大爆發

傅崐萁「御用律師妻」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

Ella自曝和張韶涵「曾是死對頭」！

政治熱門新聞

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

白委要求郭智輝出示發票　卓榮泰：會再花時間證實郭講法是真的

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

黃呂錦茹羈押禁見成定局　藍：政治辦案不演了

侯友宜謝國樑有共識　促中央速審基捷

24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看

見柯文哲案想起「扁案」　陳致中嘆：法律人的基本ABC好像不存在

國民黨「反戒嚴、反廢死」2公投排入立法院會議程　週五拚三讀

賴怪在野炒作匯率議題　昌酸好有擔當

國民黨團自提特別條例預算　發現金1萬元、刪台電撥補1000億元

快訊／賴清德親上火線解析新台幣猛升原因　釋4分鐘影片闢謠

母曝罷吳4天僅30人連署　李孝亮嘆：反映部分實情「持續努力」

沈伯洋收死亡威脅「女兒被當街砍斷脖」　逼辭立委退出政壇

更多熱門

相關新聞

談陳水扁特赦可能　陳致中：是否應該「政治問題、政治解決」

談陳水扁特赦可能　陳致中：是否應該「政治問題、政治解決」

前總統陳水扁特赦議題一直是外界關注焦點，他本人去年也透露，高層曾到家裡轉達「蔡英文總統已決定好特赦」，但最終未有下文。對此，前議員陳致中今（5日）表示，特赦對當事人是被動的，怎麼樣思考、是否行使，這是總統的特權，大家沒辦法置喙，但自己一再認為，當有些事情司法無法解決時，就必須用政治手段，不可諱言，政治案件是政治而起，是不是應該「政治問題、政治解決」，這是自己的看法。

蔡英文鄰居每坪67萬賣河景宅　在地：低於市場行情

蔡英文鄰居每坪67萬賣河景宅　在地：低於市場行情

蔡英文受訪「蔡阿才亂入」萌翻

蔡英文受訪「蔡阿才亂入」萌翻

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

陳其邁曝陳菊狀況：復原很順利

陳其邁曝陳菊狀況：復原很順利

關鍵字：

蔡英文歐洲訪問民主價值台歐關係哥本哈根

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

快訊／強對流來了　大雷雨轟5縣市

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

即／大雷雨夜襲3縣市！媽祖首次駐駕南投　香燈腳防驟雨

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面