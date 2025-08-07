都是布鉤繩索！10年前翻車逃劫　如今被撞慘碎14根肋骨

▲國道工作人員撿拾布鉤繩遭到遊覽車撞擊釀重傷送醫急救。（圖／ETtoday資料圖 ）



記者唐詠絮／彰化報導

國道1號日前發生驚險工安意外！一名51歲陳姓國道工作人員在處理掉落的高危險布鉤繩時，竟遭疾駛而來的遊覽車猛烈撞擊，造成全身多處粉碎性骨折，光是肋骨就斷了14處。經過衛福部彰化醫院緊急進行3D微創胸腔重建手術後，原本連呼吸都痛到必須「憋氣」的陳男，重展笑顏「終於可以自由呼吸了」！

陳男回憶事發當時仍心有餘悸：「我們完全按照SOP，布置了緩撞車、工作車及預告警示車。」身為資深工作人員的他，對布鉤繩的危險性再清楚不過——10年前他開大貨車時，就曾因輾過布鉤繩的鐵鉤導致翻車，賠了10多萬元修車費，沒想到這次在成功拾起掉落路面的布鉤繩後，竟遭後方遊覽車追撞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國道工作人員撿拾布鉤繩遭到遊覽車釀全身多處粉碎性骨折。（圖／彰化醫院提供）

送醫後檢查發現，陳男不僅有8根肋骨斷成14截，更出現致命性的「連枷胸」，吸氣時胸腔會反常凹陷；右手橈骨粉碎性骨折碎成10多塊，骨盆腔也嚴重受損。

彰化醫院胸腔創傷中心主任林聿騰指出，透過3D胸廓重組影像定位，僅開2個小傷口就用鈦合金骨板固定變形胸腔。骨科醫師陳柏辰接力以鋼板處理粉碎的右手橈骨。歷經馬拉松式手術，陳男總算脫離痛苦。歷經接連手術後，已轉到一般病房，在家人照顧下的他說，手術前，再強的止痛劑也無法止痛，經微創手術後，他才體會到可以自由呼吸是多麼美好的事。

▲彰化醫院胸腔創傷中心主任林聿騰與陳先生合照。（圖／彰化醫院提供）