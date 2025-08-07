　
社會 社會焦點 保障人權

熱壓機空轉釀火警！害隔壁14頭豬慘成烤乳豬　粗心老闆下場曝

▲彰化床墊沙發工廠火警釀14頭豬隻傷亡。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化床墊沙發工廠火警釀14頭豬隻傷亡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家製造床墊沙發工廠前年發生火警，不僅廠房設備被燒毀，火勢更延燒至鄰近豬舍，造成14頭豬隻死傷慘重。彰化地院近日審結，認定工廠邱姓負責人未設置安全斷電裝置，導致熱壓機空轉過熱引發火警，也未落實員工訓練，依《刑法》公共危險判處4個月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，2023年8月28日晚間，員工操作熱壓機時未注意輸送帶已無原料，導致機器持續空轉摩擦生熱，最終引發大火，火勢燒毀廠房屋頂鐵皮、烘乾機等設備。

由於廠房緊鄰養豬場，造成圍牆倒塌、帆布燒毀，場內多數為母豬，一看到熊熊烈火不斷的發出驚惶淒厲的吼叫聲，當場造成一頭懷孕母豬慘死，10餘頭豬隻嚴重燒燙傷，消防人員立即截斷火源，不斷的射水降溫，所幸火勢很快受到控制。

▲彰化床墊沙發工廠火警釀14頭豬隻傷亡。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化床墊沙發工廠火警釀14頭豬隻傷亡。（圖／ETtoday資料照）

法官審理後認定，熱壓輪機過去曾多次因輸送帶空轉摩擦床墊原料導致起火，但負責人卻未改善設備，既未加裝過熱斷電保護裝置，也未嚴格要求員工在無原料時關閉機台，邱男身為負責人犯後已坦承犯行，輕忽工安，已違反《刑法》第173條失火燒燬現有人所在建築物罪。

雖然業者事後提出改善計畫，包括重新設計機台保護迴路，但與受害豬舍業者雙方就賠償金額認知差距過大，未能達成調解，已另行提起民事賠償訴訟，求償相關損失，依公共危險罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

彰化豬舍床墊廠火警公共危險

