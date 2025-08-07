百年老店重磅回歸！彰化「貓鼠麵」8月中開放內用　老饕衝一波

▲彰化百年貓鼠麵將重新開張。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

擁有104年歷史的彰化傳奇小吃「貓鼠麵」，去年3月因故暫停內用服務，改推冷凍外賣，讓不少忠實粉絲敲碗「何時開放內用」。經過一年多的沉澱與整備，店家正式宣布8月中旬將重新開放內用，不僅店面全面翻新，還將以更舒適的環境迎接食客。

這家坐落於彰化市陳稜路的百年老店，可是在地人從小吃到大的記憶，也是前總統蔡英文的最愛；店名「貓鼠麵」其實和貓、鼠都沒關係，而是源自第一代老闆陳木榮的綽號！因他生肖屬鼠、身形瘦小，被熟客用台語叫「老鼠仔（音近貓鼠）」，乾脆直接當店名，還和肉圓、爌肉飯並稱「彰化小吃三寶」。

▲彰化百年貓鼠麵將重新開張。（圖／ETtoday資料照）

招牌「三寶麵」的靈魂在於鮮甜湯頭，搭配雞捲、香菇丸和手工燕丸，簡單卻讓人回味無窮。過去只能外帶冷凍品，總讓老客人感嘆，買冷凍外賣「吃起來就是沒有店裡現煮的香啊」

去年3月，店家突然貼出「暫停內用」公告，期間雖靠冷凍三寶（雞捲、香菇丸、紅麴肉丸）維持營運，但老饕們仍天天敲碗「拜託重開內用！」甚至有客人直呼「我從阿公時代吃到現在，不能沒有你們啊！」

▲彰化百年貓鼠麵也是小英前總統最愛。（圖／ETtoday資料照）

經過一年多的評估與整修，第四代經營者終於拍板「是時候回來了！」店內不僅重新粉刷、換上新桌椅，還調整了動線，要讓客人吃得更舒服。不過因應人力配置， 8月中旬重新開張後，除了經典三寶麵，也會堅持傳統做法，讓老味道繼續飄香下個世紀。