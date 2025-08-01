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國旅「飆2.2億人次」破紀錄　消費總計5158億元創新高

▲2025北港燈會吸引超過670萬觀光人次參與，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲去年國旅旅次創新高。（示意資料圖／記者游瓊華翻攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署今(2日)公布113年台灣旅遊狀況調查摘要，國人國旅上看2.2億旅次，國旅旅遊支出首度突破5千億元，雙雙創下歷年新高。觀光署表示，顯見民眾旅遊意願與消費力道明顯回升，延續疫後旅遊熱度，短時高頻輕旅行、生活圈旅遊成主流，自然療癒、城市漫遊、美食體驗引領國旅潮流。

根據統計，113年12歲以上國人國內旅遊總次數為2億2,203萬旅次，較112年國旅2億675萬旅次，成長7.39%，並較108年的1億6,928萬旅次，大幅成長31.16%，為歷年最高。

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觀光署指出，去年除第二季受0403花蓮地震影響略減0.31%外，其餘三季皆較前一年同期成長8%至13%。顯示觀光署邀集各部會及縣市政府攜手推動「台灣觀光100亮點」、「台灣觀光雙年曆活動」及推動0403花東振興方案等，成效顯著。

另觀光署表示，根據統計，113年國人國內旅遊總支出達新台幣5,158億元，年增4.12%，較108年大增31.35%。平均每人每次旅遊支出為2,323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5,348元，無過夜當日來回者則為1,306元。

此外，旅行型態調查顯示，國人偏好當日往返的「輕旅行」，占比達7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前的1.51天。每人平均旅遊次數高達10.46次，較112年的9.79次，以及108年的7.99次皆有顯著成長，反映出國旅頻率明顯增加。調查也發現，國人以周末或周日出遊為主，歷年選擇在平日並入住旅館比例約17%，皆高於其他日期。

旅遊地點部分，民眾傾向探索居住地周邊景點，占比超過63%，高於112年6成1及108年5成6。反映出「生活即旅遊」的趨勢逐漸普及。

調查也顯示民眾到各地區喜歡的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」、南部地區「品嚐當地特產、特色美食」、東部地區「泡溫泉(冷泉)、做SPA」，離島地區則以「觀賞自然賞景」的比率高。

調查也指出，國人旅遊時從事的遊憩活動以「自然賞景活動」佔57%最高，其次「其他休閒活動」有53.3%，「美食活動」有47.3%。

觀光署分析，國人搜尋旅遊資訊來源為「網路網絡與社群媒體」比率過半且逐年上升，由108年的48.9%上升至113年的56.4%；旅遊時使用行動支付的比率近2成，由108年的4%上升至113年的18.2%，支付項目以「餐飲」的比率最高。

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