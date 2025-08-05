新加坡「無人機課程」納基本軍訓！　國防部長揭主因

▲新加坡未來所有新兵都將學習操作無人機與對應反制技術。（圖／翻攝自Facebook／Ministry of Defence, Singapore）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡國防部長陳振聲4日視察基本軍事訓練中心（BMTC）時表示，未來所有新兵都將學習操作無人機與對應反制技術，這項訓練將有助於提升士兵的「三維空間感知力」，以因應現代戰場從地面延伸至空中的挑戰。

根據《海峽時報》報導，陳振聲強調，無人科技正快速普及，新加坡武裝部隊（SAF）必須同時具備操作與對抗無人機的能力。他指出，這不只是技術訓練，而是整體作戰觀念的轉型，士兵未來面對戰場，不只要會用步槍，還要能靈活運用無人機、地面機器人等多元裝備。

陳振聲表示，「我們要訓練士兵具備三維思考，不能只用平面角度看戰場，這是新加坡武裝部隊透過科技乘數效應，持續強化戰力的方式。」

▲新加坡目標是在2025年底或2026年初，全面實施無人機基礎訓練納入所有新兵課程。（圖／翻攝自Facebook／Ministry of Defence, Singapore）



報導指出，目前已有超過3000名士兵在今年7月入伍時，開始於基礎軍訓中接觸無人機課程。這批新兵除了觀看教學影片，還會進行模擬操作，並於都市與野外環境中實地飛行演練。同時，SAF也正在編撰相關教範，發展規避與反制無人機的戰術。

陪同視察的BMTC指揮官穆罕默德．赫米．哈斯旺上校（Colonel Muhammad Helmi Khaswan）透露，目標是在2025年底或2026年初，全面實施無人機基礎訓練納入所有新兵課程，「我們也希望士兵能對無人系統建立熟悉感與操作信心。」

陳振聲自1987年加入新加坡武裝部隊，曾任陸軍總長，對軍事事務相當熟悉，此次也是他自5月接任國防部長以來，首度走訪BMTC。陳振聲接任後，積極推動訓練現代化轉型，無人機課程正是其中一項關鍵改革，