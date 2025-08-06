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淫男性侵同居女友兩個女兒　5年超過170次！二審重判13年半

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲宜蘭男子性侵同居女友的兩個女兒，時間長達五年、次數超過170次。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿偉（化名），因同居女友工作忙碌，竟趁著管教的機會，對女友一對未滿18歲的女兒伸出魔爪，以每月最少2次的頻率，輪流性侵姊妹花長達5年，總計性侵超過170次。舅媽發現妹妹有異，詢問後才發現姊妹花遭性侵的悲劇。高等法院二審審理後，將阿偉重判有期徒刑13年6月。可上訴。

判決指出，土木裝潢工人阿偉，離婚後於2011年間與女友交往同居，女友共育有5名子女，因為工作繁忙常加班，阿偉就協助照顧女友的5名子女。其中現年22歲的次女與現年18歲的么女，當時都還只是未成年的少女，但阿偉竟利用照顧2人的機會，對2人伸出狼爪。

阿偉第一次性侵發生在2016年2月間，當時次女還就讀國一，阿偉闖入她的房間後，將房門關上並上鎖，逼次女脫下衣服；阿偉不顧次女言語拒絕、伸手推卻，以棉被蓋住次女上身後性侵得逞。而後阿偉趁著女友不在家，就以次女不服管教為由，性侵次女，頻率一個月最少2次，一直到2021年7月案發為止。總計阿偉性侵超過130次。

次女首度遭侵犯後非常氣憤，等媽媽回家後就告知媽媽，還將沾有阿偉體液的衛生紙交給媽媽。媽媽回答會與阿偉對質，並將衛生紙送去化驗；事後媽媽回覆次女說跟阿偉大吵一架，衛生紙也遺失了，結果就不了了之。之後次女遭侵犯，擔心說出來沒人會信，就沒再跟媽媽反映，結果就此遭阿偉性侵長達5年。

阿偉不只性侵次女，他從2019年8月起，開始性侵么女，當時么女年僅11歲。也是每個月最少2次的頻率，一直到2021年7月間為止，么女當時已年滿14歲。2021年暑假，次女、么女到媽媽位在宜蘭的娘家住宿遊玩，舅媽發現，么女夏天在家竟不敢穿短褲，在房間內還用棉被緊包身體，感覺很彆扭，行為小心翼翼，與么女以前活潑之個性迥異。舅媽細細詢問么女，這才發現阿偉性侵姊妹花的惡行。全案因此爆發，阿偉遭捕，檢方依照「家暴妨害性自主」罪嫌提起公訴。

一審法院認定阿偉性侵姊妹花長達5年，次數超過170次，予以重判。案件上訴第二審，高等法院審理後，認定阿偉性侵次女共130次，性侵么女共46次，合計5年內性侵176次，每罪分別宣告7年6月到3年10月不等刑期，最後定應執行有期徒刑13年6月。

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