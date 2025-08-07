　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發現金有變數？　吳思瑤：中央財政大餅只有這麼大

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院日前通過規模包含普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，傳出政院將提修正草案，納入排富條款；國民黨說，只要政院依照立院通過、總統府公布生效的法律實施政策，國民黨都支持。而政院原定今（7日）討論「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，不過在最新更新議程中已將該案抽出。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，中央的財政大餅只有這麼大，普發現金部分還在討論中，但如果納入排富門檻，把繳稅繳最多的人排掉，又跟「還稅於民」背道而馳。

針對普發現金是否納入排富條款，吳思瑤今日受訪表示，普發現金部分還在討論中，難題在需要舉債，國家到底能否構成這樣的財源？尤其這段時間政院將通過風災特別條例，未來針對風災會有數百億特別預算支出，對於治水、國防、新年度財劃法3753億要被強制撥給地方，但中央的財政大餅只有這麼大。

吳思瑤指出，若要普發現金，財源是第一個要克服的困難。如果都是舉債，大家都能承受嗎？都是舉債合理嗎？第二，若確定要普發現金，就必須把現在立法院片面修法這種違憲疑慮合憲，這在程序上需要行政立法進一步磋商。

如果拍板要普發現金，那排不排富也是值得討論的問題。吳思瑤認為，如果把普發現金定義為社會福利，恐怕就需要排富門檻；但如果回到在野黨要求利用的歲計賸餘，用稅收超徵來普發的話，把繳稅最多的排掉，又與還稅於民背道而馳。

吳思瑤說，因此，兩者的前提都值得討論，盼在野黨能嚴肅面對。畢竟在過去討論特別條例過程時，排不排富、財源在哪及國家可負荷多少金額，這些是需要被討論的問題，但在野黨從來不討論，現在變成執政黨必須認真負責、認真嚴肅面對。

08/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立院法制局稱憲法判決只需尊重　綠委列3點打臉

立法院法制局8月發布的報告提到憲法判決對立法院的約束效力，「立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要」，令綠委們憂心國會擴權2.0恐捲土重來。民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）直言，法制局報告毫無專業，當作笑話大全看一看就好了，她也以憲法、大法官解釋和憲訴法相關規定打臉，絕對不容許再次上演國會擴權2.0。

普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

郭智輝拜會綠黨團　吳思瑤提醒：你要注意！每天都被盯住

許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

普發1萬現金政院擬排富？　藍黨團周五將討論

