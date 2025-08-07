立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院法制局8月發布的報告提到憲法判決對立法院的約束效力，「立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要」，令綠委們憂心國會擴權2.0恐捲土重來。民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）直言，法制局報告毫無專業，當作笑話大全看一看就好了，她也以憲法、大法官解釋和憲訴法相關規定打臉，絕對不容許再次上演國會擴權2.0。

針對立法院法制局報告，吳思瑤今（7日）受訪時說明，每個立委都要恪遵憲法來履行職責，立法院藍白通過的紀念日條例裡，就有一個行憲紀念日，既然藍白把行憲紀念日列為國家都要記憶的紀念日，為什麼天天都在挑戰憲法？天天都在違反憲法？

吳思瑤指出，憲法第78條寫得很清楚，司法院解釋憲法、統一解釋法律和命令，所以解釋憲法是司法院的權力，立法院是制定法律，但解釋憲法跟其他法律是司法院的權力，是誰逾越權力分立原則？

第二，吳思瑤說，大法官釋字第185號再次釐清，既然司法院解釋憲法是其權利，那麼司法院做出來的憲法解釋都有約束全國各機關及人民的效力，當然包括立法院釋字185號，「我不曉得法制局長郭明政有沒有詳讀、有沒有正確理解？」第三，憲法訴訟法第38條更清楚再一次確認，司法院解釋的憲法，各機關都應當來服從。

吳思瑤表示，換言之，大家看到法制局的法律意見報告，我們看到立法院長議事不中立，秘書長議事不中立，議事組議事不中立，現在連法制局都不中立了，法制局可以用他們的研究報告，來作為違反憲法、誤導社會的錯誤示範，立法院上上下下院長、秘書長、議事處，現在連法制局通通不中立了，我們要強烈的譴責。

吳思瑤指出，報告內容說立法院對憲法的解釋僅有尊重義務，並沒有遵從必要，那麼立法院所制定的法律，人民可不可以說，「我只有尊重立法院立的法、修的法，但是人民沒有服從的必要」，可以這樣嗎？當然不行啊，所以這有大有問題、當作笑話大全看一看就好了，這樣的一個研究報告，連尊重都不需要了，更不用說去遵從，因為就是亂寫一通，完全都只引用國民黨御用學者錯誤的法律判斷，完全只引用了國民黨御用學者的違憲主張。

吳思瑤認為，這樣的報告，其實連尊重都不需要，更不需要遵從，也不要讓立法院做成最壞的示範，以後人民說上樑不正下樑歪，立法院都說憲法不用服從、只要尊重，那麼人民就跳出來說，立法院立的法、修的法，人民也只要尊重就好，不需要服從、不需要遵從，不要讓全天下都亂了套好嗎？韓國瑜所領導的立法院上上下下的不中立，這是一個嚴肅的民主挑戰，會不會因為這樣的解釋，來啟動國會擴權2.0？把它作為一個試金石，作為一個先丟出來測風向的嘗試，希望不要。

吳思瑤強調，國會擴權就是被宣判違憲的，如果要用這樣潦草、毫無專業的報告，來凌駕憲法法庭的違憲解釋，國民黨、民眾黨還要再一次的重蹈覆轍嗎？國會擴權2.0，絕對不容再次的上演，絕對不容來再一次破壞台灣民主。