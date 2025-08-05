普發1萬現金政院擬「排富」？　羅智強：黨團大會討論

▲國民黨團副書記長羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，總統府1日公告。日前卻傳出行政院將另提修正案，普發現金納入排富條款。被問到國民黨如何因應及態度？國民黨團首席副書記長羅智強今（5日）受訪表示，黨團現在就是採共識決，星期五黨團大會時，大家會相互交換意見討論。

有媒體報導，行政院會7日將通過新台幣5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議，其中包括2350億元的普發現金，且在關稅數據出爐後，政院將另提特別條例修正案，會將普發現金納入「排富條款」。

羅智強受訪時強調，國民黨團現在就是採共識決，禮拜五黨團大會時，大家會相互交換意見，同時也要特別提醒民進黨、行政院長卓榮泰，事實上這不是單純普發現金，是還稅於民。根據最新民調顯示，可以看到絕大多數的台中地區，超過6成的民眾認為應該要普發現金，所以這些人民的聲音，希望卓榮泰也把他清楚聽進去。

羅智強指出，更重要的是，卓榮泰不要忘記了，普發現金前行政院長蘇貞昌、陳建仁也做過，現在變成是不知道為什麼，到了賴清德時，就是覺得普發現金彆彆扭扭的，多少民眾在經濟上所謂有刺激消費的需求，當初蘇貞昌發三倍券、五倍券的初衷，這初衷希望賴清德也好，卓榮泰也好，還是要能夠體會，「真不行就回去找蘇貞昌商量一下！」

羅智強諷刺，卓榮泰應該諮商一下為什麼蘇貞昌當時要發，所謂在卓揆眼中這麼不公不義的普發現金，那蘇貞昌是要窮台，還是賣台呢？他直言，民進黨真的不要把人民的痛苦不放在心上，國民黨團會在周五的黨團大會當中，會讓藍委們進行意見討論。